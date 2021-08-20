Советы начинающему инвестору: как инвестировать больше

Перед тем как начинать активно инвестировать, начинающему инвестору следует создать финансовый резерв.

Таким мнение поделился Владислав Коваль, частный финансовый советчик, СЕО бота финансового советчика RichMe. app, во время митапа InvestInsight 3 — «Грабли начинающего инвестора».

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«У вас в семье есть расходы, поэтому финансовый резерв должен быть хотя бы на 6 месяцев на случай, если вы потеряете работу или что-то другое случится. Должна быть финансовая подушка, и она должна быть ликвидной. Без этого инвестировать не рекомендую», — говорит Коваль.

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По его словам, только после этого можно инвестировать на долгосрочные или среднесрочные цели, в фондовый рынок или откладывать, чтобы выйти на ОВГЗ.

Во что вкладывать? Эксперт отмечает, что нельзя просто так сказать человеку, во что инвестировать свои деньги. Ведь все зависит от его целей, в том числе финансовых. И в зависимости именно от этих целей стоит выбирать себе определенные продукты для инвестиций. Также каждый человек имеет свою переносимость рисков — это тоже стоит учитывать, выбирая инвестиционные инструменты.

Другой эксперт, финансовый советчик Василий Матий при этом рассматривает возможность инвестиций в себя, чтобы увеличить собственный доход и позже инвестировать еще большие суммы.

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«Если есть инвестиция в учебное мероприятие или курсы, которые позволят зарабатывать ежемесячно больше, то стоит обратить на это внимание, потому что так вы сможете больше инвестировать. А уже потом можно думать о том, какой инструмент выбрать», — заявил инвестор.

При этом эксперты считают, что минимальный порог входа на фондовый рынок составляет всего 100 долларов.

Куда вложить эти деньги? По словам экспертов, с минимальной суммой можно купить фонд VT. Это одна акция, но этот фонд содержит в себе тысячи компаний со всего мира, то есть это уже диверсифицированный портфель. Исторически за последние 100 лет этот фонд приносит своим инвесторам около 10% годовых.

Ведущий рубрики «Жить на проценты» YouTube-каналу портала «Минфин» Юрий Гусев считает по-другому. Он советовал бы вложить эти 100 долларов в депозит, который мог бы принести ровно такую же прибыль.

«Эти 100 долларов, которые человек получит от депозита, можно свободно вкладывать на фондовый рынок. Даже если вы их потеряете, вы не потеряете тот капитал, который их принес», — заявил он.

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