Королевские инвестиции: куда вкладывает деньги саудовский принц

Племянник короля и внук основателя Саудовской Аравии Аль-Валид ибн Талал имеет 20 миллиардов долларов. Он осуществляет свою инвестиционную деятельность через собственную компанию Kingdom Holding.
Обычно в портфеле доминируют недвижимость и ближневосточные компании. Однако принц активно инвестирует и в известные американские компании.
В январе 1990 года Аль-Валид купил акции Citigroup на 600 миллионов долларов. Тогда они были на минимальном уровне и через 10 лет выросли в 25 раз. Аль-Валид и сегодня остается крупнейшим частным акционером Citigroup.
Инвестировал до того как это стало мейнстримом. В девяностых принц инвестировал в компанию, которая сейчас является самой дорогой в мире – Apple. Тогда ему принадлежало 5%. Аль-Валид также одним из первых вложился в JD.com. В его портфеле побывали и акции Amazon, eBay, Coca-Cola, PepsiCo, McDolnald’s, Ford, Procter&Gamble, Walt Disney.
Во что сейчас инвестирует принц. На сайте Kingdom Holding перечислено пять компаний, в которые инвестировали значительные суммы:
С начала 2020 года и до августа 2021 года портфель из таких 5 акций принес 60% прибыли. Больше всего прибыли принесли JD и Twitter (от 114% до 119%), меньше всего — Citigroup (убыток 0,4%). Сервисы Lyft и Uber выросли на 34% и 48% соответственно.
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