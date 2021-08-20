Долги: что делать, чтобы не остаться без квартиры, когда оплатить долг ЖКХ нет возможности

Могут ли за долги забрать квартиру или дом? По закону — да. Это зависит от суммы задолженности. Также необходимо соответствующее решение суда. Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах, решил рассказать, что делать, чтобы квартиру не забрали.
Надо решать вопросы в досудебном порядке.
Куда обращаться. Обратиться за реструктуризацией долгов, накопленных на 1 октября 2020 года, будет нужно в течение месяца с момента превышения суммы задолженности, которую будет устанавливать Кабинет министров. Эту сумму будут определять по каждой отдельной коммунальной услуге, а долг реструктуризировать на срок до 60 месяцев (5 лет).
Сейчас чтобы реструктуризировать задолженность, потребитель заключает с управляющим и исполнителями услуг ЖКХ договоры о ежемесячном равномерном погашении задолженности и своевременную уплату текущих платежей.
На период погашения реструктуризированной задолженности по оплате ЖКУ общая сумма платежей потребителей на оплату текущих сумм реструктуризированной задолженности не может превышать 25% доходов, определяемых при начислении субсидий для работающих граждан и 20% – для пенсионеров и других лиц, получающих любые виды социальной помощи.
Если доходов на полное погашение задолженности по договору о реструктуризации не хватает, срок действия договора продлевается до полного ее погашения. Впрочем, заключение договора реструктуризации будет означать ваше автоматическое согласие со всеми начислениями, поэтому перед заключением такого договора есть смысл проконсультироваться у юристов.
Если дело из-за долга уже в суде, в соответствии со статьей 207 Гражданского процессуального кодекса Украины можно заключить с истцом мировое соглашение. Это позволит прекратить судебное разбирательство и договориться о реструктуризации.
По мнению экспертов лучше не накапливать долги, защищать свои интересы как потребителя, если они нарушаются. В случае же невозможности уплаты – обращаться за помощью в подразделения соцзащиты и органы местного самоуправления, благотворительные организации/фонды и т.д.
Важно не откладывать решение проблемы на потом, обращаться к поставщику по поводу реструктуризации задолженности, принимать меры по уменьшению имеющегося долга, уменьшению расходов на жилищно-коммунальные услуги в дальнейшем.
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