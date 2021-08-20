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Минцифры запустило платформу, которая упрощает доступ к ЦПАУ

Минцифры запустило платформу, которая упрощает доступ к ЦПАУ

Министерство цифровой трансформации запустило онлайн-платформу Дия Центров, которая упрощает взаимодействие граждан и работников центров предоставления админуслуг (ЦПАУ).

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Каждый украинец, который планирует визит за админуслугой, уже сейчас сможет на платформе сформировать маршрут до наиболее близкого Центра, проверить актуальный график его работы, доступные основные и дополнительные услуги, а также оценить качество обслуживания. Вскоре появится долгожданная возможность — предварительная запись в Центр онлайн. Мы планируем запустить эту функцию в 2022 году и масштабировать на все ЦНАУ в Украине, а их уже более 2,2 тыс. точек. Это позволит вообще убрать такое явление, как очереди за госуслугами, из жизни людей», — отметила заместитель министра цифровой трансформации Людмила Рабчинская.

На платформе Дия Центров граждане смогут:

  • узнать информацию о работе Центров;
  • найти и сформировать маршрут до ближайшего к себе Центра;
  • проверить эффективность Центров на дашбордах;
  • оставить отзыв о визите в Центр;
  • записаться в центр онлайн (в 2022 году).

Для работников ЦПАУ станут доступны:

  • модуль дистанционного обучения;
  • разъяснения и рекомендации по работе;
  • актуальные шаблоны и образцы документов;
  • все учебные материалы за последние годы;
  • информация о программах финансовой поддержки для ЦПАУ;
  • результаты мониторинга ЦПАУ на дашборде.

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«На протяжении многих лет вместе с правительством и другими партнерами мы поддерживали обучение администраторов ЦПАУ. Мы разрабатывали различные онлайн-курсы, проводили еженедельные вебинары и разрабатывали пособия. Но, как и другие партнеры, мы искали более структурное решение, которое бы вывело обучение администраторов на системный уровень, а также сделало бы работу администраторов более удобной. Мы очень рады, что совместно с Минцифрой и ПРООН удалось воплотили эту идею в жизнь», — подчеркнула заместитель директора проекта «сопровождение правительственных реформ в Украине» (SURGe) Дарья Седиги-Волченко.

По материалам Finance.UA
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