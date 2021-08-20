Минцифры запустило платформу, которая упрощает доступ к ЦПАУ

Министерство цифровой трансформации запустило онлайн-платформу Дия Центров, которая упрощает взаимодействие граждан и работников центров предоставления админуслуг (ЦПАУ).
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
«Каждый украинец, который планирует визит за админуслугой, уже сейчас сможет на платформе сформировать маршрут до наиболее близкого Центра, проверить актуальный график его работы, доступные основные и дополнительные услуги, а также оценить качество обслуживания. Вскоре появится долгожданная возможность — предварительная запись в Центр онлайн. Мы планируем запустить эту функцию в 2022 году и масштабировать на все ЦНАУ в Украине, а их уже более 2,2 тыс. точек. Это позволит вообще убрать такое явление, как очереди за госуслугами, из жизни людей», — отметила заместитель министра цифровой трансформации Людмила Рабчинская.
На платформе Дия Центров граждане смогут:
Для работников ЦПАУ станут доступны:
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«На протяжении многих лет вместе с правительством и другими партнерами мы поддерживали обучение администраторов ЦПАУ. Мы разрабатывали различные онлайн-курсы, проводили еженедельные вебинары и разрабатывали пособия. Но, как и другие партнеры, мы искали более структурное решение, которое бы вывело обучение администраторов на системный уровень, а также сделало бы работу администраторов более удобной. Мы очень рады, что совместно с Минцифрой и ПРООН удалось воплотили эту идею в жизнь», — подчеркнула заместитель директора проекта «сопровождение правительственных реформ в Украине» (SURGe) Дарья Седиги-Волченко.
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