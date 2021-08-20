Как искусственный интеллект может преобразовать страховую отрасль

Что такого уникального в искусственном интеллекте (ИИ) и чем объясняется его популярность? Технологии ИИ уже давно нельзя назвать фантастикой. В скором будущем искусственный интеллект изменит бизнес-модели многих компаний по всему миру, в том числе и классическую модель ведения страхового бизнеса. И хотя процесс внедрения ИИ в работу компаний имеет сложности, результат окупает затраченные усилия повышением темпов роста прибыли.

Так как страховым выстоять в конкурентной борьбе, вовремя реагировать на изменения рынка и не оказаться за бортом? И как искусственный интеллект может в этом помочь?

Что такое искусственный интеллект?

Искусственный интеллект — это совокупность технологий, которые позволяют умным машинам расширять человеческие возможности путем понимания, действия и обучения. Благодаря этому у человечества будут все шансы осуществить прорыв в коммерческой деятельности. Начните применять технологии ИИ уже сейчас.

По мнению специалистов страховой компании ЕКТА, искусственный интеллект создает новую реальность с огромным ростом объема данных и увеличением вычислительных мощностей. ИИ представляет собой не только повышение производительности, но и фактор производства, способный переломить тенденцию падения роста прибыли тремя способами:

✔️оптимизацией процессов с помощью интеллектуальных систем автоматизации;

✔️дополнением человеческого труда, что приведет к увеличению объемов физического капитала;

✔️продвижением инновационных продуктов и услуг на рынок.

Для этого предприятиям всех отраслей необходимо интегрировать ИИ в стратегию ведения бизнеса и разработать собственные системы, которые будут обеспечивать наилучшие результаты. Уникальные характеристики искусственного интеллекта как гибрида капитала и труда потребуют новых подходов и моделей к ведению бизнеса. И конечно, все это окажет значительное влияние на преобразование финансовых и страховых услуг.

Желание клиента — закон

Новая модель страхования предусматривает, что клиент должен получать такой продукт, который будет полностью соответствовать его требованиям. И успешные компании учитывают этот момент, совершенствуя свою работу с помощью современных инноваций. К примеру, ИИ помогает определить настоящие потребности пользователей страховых услуг. Технологии ИИ решают эту задачу с помощью:

Анализа и обработки информации о клиентах.

Предоставления точных данных о клиентах при разработке индивидуальных продуктов и услуг.

Рекомендаций новых продуктов заинтересованной аудитории.

Поясним: клиентам в режиме онлайн предлагают различные товары и услуги в соответствии с их предпочтениями. Однако страховка вряд ли подходит на роль услуги, которую хочется приобрести спонтанно. Другое дело, когда реклама является ненавязчивой и вовлекающей.

Люди всегда воспринимали страхование как что-то сложное и скучное. Однако теперь все изменилось: страховые услуги, созданные с применением ИИ, более лояльно воспринимаются большинством пользователей. Однако ни в коем случае нельзя останавливаться на достигнутом. Как пример, далее рассмотрим кейс страховой компании ЕКТА, которая достигла значительных успехов благодаря автоматизации процессов.

ИИ в ЕКТА: как его применять на практике

Цифровизация стремительно охватывает бизнес-процессы мирового рынка. Согласно исследованиям, за счет внедрения искусственного интеллекта в различные сферы бизнеса, годовой экономический рост развитых стран удвоится к 2035 году. Однако у каждой медали есть обратная сторона. В данном случае — новые риски. С ними и предстоит столкнуться страховым компаниям. Украинская страховая ЕКТА сделала технологии ядром своих бизнес- процессов.

ЕКТА — это современный бренд, специализирующийся на страховании туристов, выезжающих за рубеж. За 10 лет компании удалось увеличить собственную клиентскую базу в 52 раза. Такой результат стал возможным благодаря отказу от устаревшей модели обслуживания в пользу ИИ. Инновации позволяют ускорить такие рутинные процессы как покупка страховки, которую можно приобрести за считанные минуты на сайте компании.

ЕКТА доказывает, что применение ИИ в страховании существенно упрощает процесс предоставления услуг клиентам, начиная от покупки и заканчивая учетом клиентов. В таблице ниже показано, как именно украинская страховая применяет технологии ИИ на практике:

Таблица № 1: Использование технологий ИИ в страховой компании ЕКТА

Большая часть штата страховой состоит из сотрудников, чей возраст составляет от 25 до 35 лет. Здесь есть IT-отдел из профессиональной команды разработчиков, благодаря которым происходит автоматизация процессов в компании. Поэтому страховая ЕКТА по сравнению с конкурентами намного увереннее применяет инновационные подходы в бизнесе.

Какие возможности открывает ИИ?

Технологии ИИ могут повысить эффективность работы компаний из различных сфер бизнеса и вывести бизнес на новый уровень. Согласно исследованиям Accenture, возможности ИИ таковы, что к 2035 году благодаря использованию технологий, в развитых странах прибыль компаний увеличиться в среднем на 38%. Иначе говоря, к этому времени размер экономического “бума” составит 14 триллионов долларов в шестнадцати отраслях промышленности двенадцати стран.

К 2035 году ИИ может увеличить показатель скорости экономического роста в среднем на 1.7 % в 16 отраслях. В тройку лидеров, которые больше по сравнению с другими отраслями выиграют от внедрения ИИ, вошли: 1. Информация и связь 2. Промышленное производство 3. Финансовые и страховые услуги

Таким образом, процент экономического роста страховой отрасли сделает скачок от показателя 2.4 к показателю 4.3.

Это произойдет за счет новых отношений между людьми и машинами, где люди будут контролировать технологии и все больше адаптировать их к человеческим желаниям и потребностям. Влияние технологий ИИ на бизнес повысит производительность труда на 40%, что позволит людям более эффективно распоряжаться своим временем.

Однако положительные изменения ждут мировую экономику только в том случае, если компании научаться применять клиентоориентированный подход, а также предпринимать смелые шаги по внедрению ИИ в бизнесе.

Как изменится страхование?

Существуют множество процессов в сфере страхования, которые могут быть значительно улучшены с помощью ИИ, однако наиболее выгодными являются такие:

Ценообразование. ИИ позволит страховым устанавливать более конкурентоспособные цены на полисы и персонализировать их для каждого клиента. Например, благодаря быстрому получению данных о местоположении, семейном положении и вероятности подачи заявления о страховой компенсации, компания сможет в считанные минуты установить размер денежного возмещения.

Обработка заявок. Компании тратят много средств на персонал, занимающийся урегулированием вопросов по страховым случаям. Сотрудники в свою очередь тратят на это много времени. Автоматизация сокращает время на обработку заявок с нескольких дней до нескольких часов или даже минут.

Выявление мошенничества. Страховое мошенничество обходится компаниям в более чем 40 миллиардов долларов в год. Использование ИИ обнаружит несоответствия в данных о страховых случаях и выявит ложную информацию.

Взаимоотношения компаний и клиентов. Переходит из традиционного посещения офиса на цифровые платформы. Мобильные приложения, предоставляющие различные финансовые услуги через единую платформу, усиливают влияние на страховой рынок. Поэтому отношения между страховой и клиентами в ближайшем будущем полностью перейдут в онлайн-режим.

Услуги. Классические страховые услуги уступят место индивидуальным или новым нишевым услугам, более соответствующим требованиям и потребностям современного клиента.

С чего начать?

Тем, кто хочет развивать бизнес в сфере страхования с использованием ИИ, но не знает с чего начать, специалисты страховой компании ЕКТА подготовили несколько полезных рекомендаций.

✔️ Используйте прием «снаружи внутрь». Поинтересуйтесь мнением экспертов, чтобы получить уникальную стратегию использования ИИ в страховом бизнесе.

✔️ Начните с малого:

определите цели нового проекта вашей компании;

проанализируйте, что вы уже знаете про ИИ, а что еще необходимо узнать.

подумайте, как именно можно применить ИИ в вашем проекте.

✔️ Не бойтесь ошибаться: внедрение технологий ИИ в работу компании, это всегда “игра в долгую”, которая требует сил, времени и материальных ресурсов.

Нужно быть готовым к любому результату. И помните, что в условиях огромной конкуренции на рынке страхования, успех вашего бизнеса будет напрямую зависеть от уровня цифровизации компании.