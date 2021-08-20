Как искусственный интеллект может преобразовать страховую отрасль

Что такого уникального в искусственном интеллекте (ИИ) и чем объясняется его популярность? Технологии ИИ уже давно нельзя назвать фантастикой. В скором будущем искусственный интеллект изменит бизнес-модели многих компаний по всему миру, в том числе и классическую модель ведения страхового бизнеса. И хотя процесс внедрения ИИ в работу компаний имеет сложности, результат окупает затраченные усилия повышением темпов роста прибыли.
Так как страховым выстоять в конкурентной борьбе, вовремя реагировать на изменения рынка и не оказаться за бортом? И как искусственный интеллект может в этом помочь?
Что такое искусственный интеллект?
Искусственный интеллект — это совокупность технологий, которые позволяют умным машинам расширять человеческие возможности путем понимания, действия и обучения. Благодаря этому у человечества будут все шансы осуществить прорыв в коммерческой деятельности. Начните применять технологии ИИ уже сейчас.
По мнению специалистов страховой компании ЕКТА, искусственный интеллект создает новую реальность с огромным ростом объема данных и увеличением вычислительных мощностей. ИИ представляет собой не только повышение производительности, но и фактор производства, способный переломить тенденцию падения роста прибыли тремя способами:
✔️оптимизацией процессов с помощью интеллектуальных систем автоматизации;
✔️дополнением человеческого труда, что приведет к увеличению объемов физического капитала;
✔️продвижением инновационных продуктов и услуг на рынок.
Для этого предприятиям всех отраслей необходимо интегрировать ИИ в стратегию ведения бизнеса и разработать собственные системы, которые будут обеспечивать наилучшие результаты. Уникальные характеристики искусственного интеллекта как гибрида капитала и труда потребуют новых подходов и моделей к ведению бизнеса. И конечно, все это окажет значительное влияние на преобразование финансовых и страховых услуг.
Желание клиента — закон
Новая модель страхования предусматривает, что клиент должен получать такой продукт, который будет полностью соответствовать его требованиям. И успешные компании учитывают этот момент, совершенствуя свою работу с помощью современных инноваций. К примеру, ИИ помогает определить настоящие потребности пользователей страховых услуг. Технологии ИИ решают эту задачу с помощью:
Поясним: клиентам в режиме онлайн предлагают различные товары и услуги в соответствии с их предпочтениями. Однако страховка вряд ли подходит на роль услуги, которую хочется приобрести спонтанно. Другое дело, когда реклама является ненавязчивой и вовлекающей.
Люди всегда воспринимали страхование как что-то сложное и скучное. Однако теперь все изменилось: страховые услуги, созданные с применением ИИ, более лояльно воспринимаются большинством пользователей. Однако ни в коем случае нельзя останавливаться на достигнутом. Как пример, далее рассмотрим кейс страховой компании ЕКТА, которая достигла значительных успехов благодаря автоматизации процессов.
ИИ в ЕКТА: как его применять на практике
Цифровизация стремительно охватывает бизнес-процессы мирового рынка. Согласно исследованиям, за счет внедрения искусственного интеллекта в различные сферы бизнеса, годовой экономический рост развитых стран удвоится к 2035 году. Однако у каждой медали есть обратная сторона. В данном случае — новые риски. С ними и предстоит столкнуться страховым компаниям. Украинская страховая ЕКТА сделала технологии ядром своих бизнес- процессов.
ЕКТА — это современный бренд, специализирующийся на страховании туристов, выезжающих за рубеж. За 10 лет компании удалось увеличить собственную клиентскую базу в 52 раза. Такой результат стал возможным благодаря отказу от устаревшей модели обслуживания в пользу ИИ. Инновации позволяют ускорить такие рутинные процессы как покупка страховки, которую можно приобрести за считанные минуты на сайте компании.
ЕКТА доказывает, что применение ИИ в страховании существенно упрощает процесс предоставления услуг клиентам, начиная от покупки и заканчивая учетом клиентов. В таблице ниже показано, как именно украинская страховая применяет технологии ИИ на практике:
Таблица № 1: Использование технологий ИИ в страховой компании ЕКТА
Большая часть штата страховой состоит из сотрудников, чей возраст составляет от 25 до 35 лет. Здесь есть IT-отдел из профессиональной команды разработчиков, благодаря которым происходит автоматизация процессов в компании. Поэтому страховая ЕКТА по сравнению с конкурентами намного увереннее применяет инновационные подходы в бизнесе.
Какие возможности открывает ИИ?
Технологии ИИ могут повысить эффективность работы компаний из различных сфер бизнеса и вывести бизнес на новый уровень. Согласно исследованиям Accenture, возможности ИИ таковы, что к 2035 году благодаря использованию технологий, в развитых странах прибыль компаний увеличиться в среднем на 38%. Иначе говоря, к этому времени размер экономического “бума” составит 14 триллионов долларов в шестнадцати отраслях промышленности двенадцати стран.
К 2035 году ИИ может увеличить показатель скорости экономического роста в среднем на 1.7 % в 16 отраслях. В тройку лидеров, которые больше по сравнению с другими отраслями выиграют от внедрения ИИ, вошли:
1. Информация и связь
2. Промышленное производство
3. Финансовые и страховые услуги
Таким образом, процент экономического роста страховой отрасли сделает скачок от показателя 2.4 к показателю 4.3.
Это произойдет за счет новых отношений между людьми и машинами, где люди будут контролировать технологии и все больше адаптировать их к человеческим желаниям и потребностям. Влияние технологий ИИ на бизнес повысит производительность труда на 40%, что позволит людям более эффективно распоряжаться своим временем.
Однако положительные изменения ждут мировую экономику только в том случае, если компании научаться применять клиентоориентированный подход, а также предпринимать смелые шаги по внедрению ИИ в бизнесе.
Как изменится страхование?
Существуют множество процессов в сфере страхования, которые могут быть значительно улучшены с помощью ИИ, однако наиболее выгодными являются такие:
С чего начать?
Тем, кто хочет развивать бизнес в сфере страхования с использованием ИИ, но не знает с чего начать, специалисты страховой компании ЕКТА подготовили несколько полезных рекомендаций.
✔️ Используйте прием «снаружи внутрь». Поинтересуйтесь мнением экспертов, чтобы получить уникальную стратегию использования ИИ в страховом бизнесе.
✔️ Начните с малого:
✔️ Не бойтесь ошибаться: внедрение технологий ИИ в работу компании, это всегда “игра в долгую”, которая требует сил, времени и материальных ресурсов.
Нужно быть готовым к любому результату. И помните, что в условиях огромной конкуренции на рынке страхования, успех вашего бизнеса будет напрямую зависеть от уровня цифровизации компании.
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