ГФС разоблачила международное онлайн-казино с ежегодным оборотом 30 млн долларов

ГФС раскрыла схему по организации нелегального онлайн-казино для рынков других стран, в том числе и таких, где такая деятельность запрещена законом. Сейчас допрашивают более 60 человек.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
Во время проведения мероприятий было установлено, что на территории города Киева в одном из офисных помещений, одновременно работало более 60 человек, как граждан Украины, так и граждан других государств, легальность пребывания которых на территории государства сейчас устанавливается.
Основным видом деятельности предприятия является организация и администрирование онлайн-казино, а также служба поддержки ряда сайтов по предоставлению услуг азартных игр.
По оперативным данным, объем такого бизнеса за прошлый год составил более 30 миллионов долларов США.
Фото: ГФС
Схема ввода-вывода денег во время игры была построена с использованием различных финансовых инструментов, в том числе и криптовалюты.
На территории Украины фигуранты зарегистрировали одно юридическое лицо и ряд физических лиц – предпринимателей, которые использовались для прикрытия противоправной деятельности, не отражали фактический объем денежных средств от такой деятельности и не платили соответствующие налоги.
Фото: ГФС
В ходе проведения мероприятий установлено несоответствие в налоговой отчетности, оформленных лиц и неуплату единого социального взноса в значительных размерах.
По результатам санкционированного обыска были изъяты не учтенные наличные средства, печати фирмы нерезидента, печати ФЛП и юридических лиц, зарегистрированных в Украине, черновые записи, носители информации, компьютерная техника и пр.
Ведется досудебное расследование.
Фото: ГФС
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