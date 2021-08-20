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ГФС разоблачила международное онлайн-казино с ежегодным оборотом 30 млн долларов

ГФС разоблачила международное онлайн-казино с ежегодным оборотом 30 млн долларов

ГФС раскрыла схему по организации нелегального онлайн-казино для рынков других стран, в том числе и таких, где такая деятельность запрещена законом. Сейчас допрашивают более 60 человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Во время проведения мероприятий было установлено, что на территории города Киева в одном из офисных помещений, одновременно работало более 60 человек, как граждан Украины, так и граждан других государств, легальность пребывания которых на территории государства сейчас устанавливается.

Основным видом деятельности предприятия является организация и администрирование онлайн-казино, а также служба поддержки ряда сайтов по предоставлению услуг азартных игр.

По оперативным данным, объем такого бизнеса за прошлый год составил более 30 миллионов долларов США.


Фото: ГФС

Схема ввода-вывода денег во время игры была построена с использованием различных финансовых инструментов, в том числе и криптовалюты.

На территории Украины фигуранты зарегистрировали одно юридическое лицо и ряд физических лиц – предпринимателей, которые использовались для прикрытия противоправной деятельности, не отражали фактический объем денежных средств от такой деятельности и не платили соответствующие налоги.


Фото: ГФС

В ходе проведения мероприятий установлено несоответствие в налоговой отчетности, оформленных лиц и неуплату единого социального взноса в значительных размерах.

По результатам санкционированного обыска были изъяты не учтенные наличные средства, печати фирмы нерезидента, печати ФЛП и юридических лиц, зарегистрированных в Украине, черновые записи, носители информации, компьютерная техника и пр.

Ведется досудебное расследование.


Фото: ГФС

По материалам Finance.UA
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