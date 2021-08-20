Глобус Банк разыгрывает 20 тыс. грн! Клиенты банка, которые оформят вклад в гривне со 2 по 30 сентября в разделе «Бонус к депозиту» на Finance.ua, смогут выиграть до 10 тыс. грн:

за 1 место – 10 000 грн.

за 2 место – 3 000 грн.

за 3 место – 2 000 грн.

4-8 место – по 1 000 грн.

В акции принимают участие депозитные вклады «Классический» и «Накопительный» сроком от 6 месяцев и суммой от 10 тыс. грн.

Что необходимо для участия в акции:

подать заявку на участие на странице акции со 2 по 30 сентября;

в период действия заявки разместить депозит и заполнить форму подтверждения открытия депозита на странице подтверждения, указав номер и дату договора, срок вклада в месяцах, сумму и валюту по договору.

В акции не принимают участия депозиты: