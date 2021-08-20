0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 27 0

Глобус Банк разыгрывает 20 тыс. грн

Глобус Банк разыгрывает 20 тыс. грн

Глобус Банк разыгрывает 20 тыс. грн! Клиенты банка, которые оформят вклад в гривне со 2 по 30 сентября в разделе «Бонус к депозиту» на Finance.ua, смогут выиграть до 10 тыс. грн:

  • за 1 место – 10 000 грн.
  • за 2 место – 3 000 грн.
  • за 3 место – 2 000 грн.
  • 4-8 место – по 1 000 грн.

В акции принимают участие депозитные вклады «Классический» и «Накопительный» сроком от 6 месяцев и суммой от 10 тыс. грн.

Что необходимо для участия в акции:

  • подать заявку на участие на странице акции со 2 по 30 сентября;
  • в период действия заявки разместить депозит и заполнить форму подтверждения открытия депозита на странице подтверждения, указав номер и дату договора, срок вклада в месяцах, сумму и валюту по договору.

В акции не принимают участия депозиты:

  • оформленные после окончания периода действия акции;
  • оформленные до даты подачи заявки в соответствующей форме на странице акции;
  • подтвержденные на странице подтверждения до начала периода действия данной акции;
  • не подтвержденные участником акции на странице подтверждения в период действия данной акции.

Оформить депозит, получить бонус от Finance.ua и поучаствовать в розыгрыше

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит Личные финансы
Все, что мы знаем про:Глобус
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.