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Готовность регионов к отопительному сезону составляет 80%

Готовность регионов к отопительному сезону составляет 80%

Finance.ua как портал, который заботится о ваших кошельках, рассказывает, как готовы украинские города к отопительному сезону. Как сообщает Министерство развития общин и территорий Украины, по состоянию на начало сентября регионы технически готовы к старту отопительного сезона на почти 80%. Речь идет о состоянии подготовки зданий, объектов водоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства.

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О тарифах. «Хочу подчеркнуть принципиальную задачу для нас всех — тарифы для населения повышаться не должны. Со своей стороны, государство готово поддерживать органы местного самоуправления и предприятия ТКЭ. В частности, продолжается работа над Законом 1639 о компенсации разницы в тарифах. Мы регулярно проводим совещания с представителями регионов, АГУ и НАК «Нафтогаз Украины», диалог продолжается», — подчеркнул во время встречи с регионами Алексей Чернышов.

Ранее говорилось о том, что отопительный сезон под угрозой срыва.

Напомним, что полномочия по установлению тарифов на тепло в новом отопительном сезоне предоставлены органам местного самоуправления.

Справка Finance.ua:

  • газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» ввела новый тарифный план для бытовых клиентов — «Комфортный сезон».
  • «Нафтогаз», который выполняет функции поставщика «последней надежды», установил тариф на газ для своих клиентов в августе 2021 года на уровне 11,78 гривен за кубометр (с НДС, но без платы за доставку). Цена на 73 копейки выше, чем в июле (11,05 гривен за кубометр).
По материалам Finance.UA
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