Новый транш от МВФ планируют обсудить в сентябре

Советник Президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что вопрос получения новых средств от МВФ Украина поднимет во время визита миссии фонда в Киев, который ожидается в этом месяце.
Об этом он заявил в эфире телеканала «Дом».
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«Наш парламент планирует проголосовать два довольно важных законопроекта, один из которых усиливает независимость Национального банка, что так необходимо для страны, где политические дискуссии порой зашкаливают. Второй закон, который должен быть проголосован в Верховной Раде, касается усиления нашей антикоррупционной архитектуры», — заявил Устенко в контексте обязательств Украины.
Он подчеркнул, что вопрос о предоставлении очередного транша будет вынесен на заседание Совета директоров, кроме этого ожидается макрофинансовая помощь от ЄС в размере 600 млн долл. до 14 сентября.
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