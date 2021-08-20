Метро на Виноградарь построят не раньше 2023 года

Генеральный подрядчик работ по продлению киевской Сырецко-Печерской линии метрополитена на жилой массив Виноградарь просит перенести окончание срока действия договора с КП «Киевский метрополитен» с ноября 2021 года на май 2023 года.

Об этом говорится в материалах Хозяйственного суда г. Киев.

Так, компания «Киевметрострой» судится с заказчиком работ «Киевским метрополитеном» о внесении изменений в сроки строительства.

«Пункт 2.1 «Подрядчик … завершает и передает готовый объект Заказчику — 12.05.2023 года, при условии доказательства соответствующих целевых бюджетных предназначений», — говорится в тексте постановления.

Согласно действующей редакции договора генподрядчик должен передать готовый объект заказчику 26 ноября 2021 года.

По состоянию на конец июня общая сумма средств на финансирование работ по строительству метрополитена за 2017−2021 годы составила 4,07 млрд грн из общей суммы тендера 5,98 млрд грн.

Таким образом, для завершения работ генподрядчику необходимо освоить минимум 1,91 млрд грн, если не будут подписаны дополнительные соглашения.

14 июня мэр Киева Виталий Кличко подписал распоряжение, которым направил финансирование в размере 543 млн грн, предназначенное для продления Сырецко-Печерской линии метро, на достройку Подольского мостового перехода.