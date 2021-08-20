0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 4 0

Рейтинг облигаций Укравтодора обошелся в 230 тыс. долларов

Рейтинг облигаций Укравтодора обошелся в 230 тыс. долларов

Укравтодор заплатил за покупку валюты в Укрэксимбанке 230 тысяч долларов для присвоения рейтинга при выпуске облигаций.

Об этом сообщается на портале государственных расходов spending.gov.

Выпуск облигаций состоялся 17 июня на Лондонской фондовой бирже под государственные гарантии.

Укравтодор в ходе размещения получил 700 млн долларов, которые были размещены под 6,25% на срок 7 лет.

Напомним, в 2020 году Укравтодор получил госгарантии на 23,5 млрд грн. Под них на внутреннем рынке были размещены 12-месячные облигации на сумму 5,78 млрд грн в апреле, на 5,08 млрд грн – в июне и на 3,5 млрд грн – в ноябре.

Кроме этого, в августе Укравтодор разместил трехлетние облигации на сумму 2,87 млрд грн, в ноябре – пятилетние на 2 млрд грн. Покупателем их выступал Укрэксимбанк.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.