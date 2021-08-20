Заработал механизм эмиссии депозитных сертификатов банка и их обращения

В пятницу, 3 сентября 2021 года, вступило в силу Положение о порядке осуществления эмиссии депозитных сертификатов банка и их обращения.
Об этом сообщает Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.
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Эмитентом депозитных сертификатов банка может быть только банк, отвечающий требованиям Национального банка Украины, согласованным НКЦБФР, относительно права банка на осуществление эмиссии депозитных сертификатов банка (в случае установления таких требований).
В нормативном акте прописано:
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