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Заработал механизм эмиссии депозитных сертификатов банка и их обращения

Заработал механизм эмиссии депозитных сертификатов банка и их обращения

В пятницу, 3 сентября 2021 года, вступило в силу Положение о порядке осуществления эмиссии депозитных сертификатов банка и их обращения.

Об этом сообщает Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

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Эмитентом депозитных сертификатов банка может быть только банк, отвечающий требованиям Национального банка Украины, согласованным НКЦБФР, относительно права банка на осуществление эмиссии депозитных сертификатов банка (в случае установления таких требований).

В нормативном акте прописано:

  • последовательность действий эмитента по эмиссии депозитных сертификатов банка;
  • оформление информации о выпущенных депозитных сертификатах банка, их размещение среди инвесторов (первых собственников);
  • регистрация выпуска депозитных сертификатов банка Центральным депозитарием ценных бумаг;
  • увеличение количества депозитных сертификатов банка в выпуске;
  • отмена регистрации выпуска и аннулирование депозитных сертификатов банка.

Справка Finance.ua:

  • в соответствии со статьей 27 Закона Украины «О рынках капитала и организованных товарных рынках» определено понятие «депозитный сертификат банка» и установлено, что порядок эмиссии, учета, погашения, выплаты процентного дохода, а также порядок осуществления денежных расчетов по сделкам относительно депозитных сертификатов банков определяются НКЦБФР.
По материалам Finance.UA
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