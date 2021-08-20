Samsung готовит ноутбук с гибким дисплеем

Samsung готовит очередной гаджет, в котором используется технология гибких экранов. Речь о ноутбуке.
Так, согласно данным источников, южнокорейский гигант приступил к созданию ноутбука Galaxy Book с гибким экраном. Концепт новинки уже показали в рамках выставки SID 2021.
По словам инсайдера Universe Ice, грядущий ноутбук назовут Galaxy Book Fold 17. Ему приписывают складной 17-дюймовый экран. На данный момент других подробностей о грядущем ноутбуке не сообщается.
В сети говорят о том, что новые детали о Galaxy Book Fold 17 станут известны уже в ближайшие недели.
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