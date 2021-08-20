Аналитики JPMorgan заявили о перегретости крипторынка

3 сентября днем Ethereum приблизился к отметке $4000: рыночная капитализация актива достигла $467,3 млрд.

В прошлом месяце доля альткоинов на крипторынке выросла на 11%: подобная картина наблюдалась и перед майским обвалом.

Эксперты инвестбанка JPMorgan предупреждают клиентов о перегретости криптовалютного рынка.

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По их словам, сегодня доля альткоинов на рынке выглядит «довольно высокой» и свидетельствует «о перегретости крипторынка и мании розничных инвесторов».

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Так, отмечают аналитики, в августе доля альткоинов на крипторынке выросла с 22% до 33%, приблизившись к значению, зафиксированному в мае перед обвалом (тогда показатель составлял 37,6%).

При этом в январе 2018-го, когда Bitcoin начал снижение и к концу года рухнул до $3200 (с $20 000, достигнутых в декабре 2017-го), показатель поднимался до максимума в 55%.

Стоит отметить, что сегодня днем Bitcoin вновь преодолел отметку $50 000 (рыночная капитализация ВТС достигла $953,3 млрд), тогда как Ethereum приблизился к $4000 при капитализации в $467,3 млрд.