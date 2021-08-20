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Как узаконить самовольное строительство и не получить штраф

Как узаконить самовольное строительство и не получить штраф

В последнее время довольно распространенным является вопрос узаконивания самовольного строительства. Finance.ua как портал, который заботится, чтобы вы не переплачивали за штрафы, рассказывает пошаговые действия, как узаконить самовольно построенное сооружение.

В Бюро правовой помощи отмечают, что собственнику или пользователю земельного участка, на котором самовольно построено сооружение, следует провести техническое обследование строительства, затем обратиться в органы государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК). В течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления органы ГАСК должны бесплатно принять объект строительства в эксплуатацию.

«Светит» ли штраф? К владельцам (или пользователям) земельных участков не применяются штрафные санкции, если они выполняли строительные работы без получения соответствующих документов и использовали объекты строительства, не сданные в эксплуатацию.

Принятие в эксплуатацию объектов осуществляется также бесплатно в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления, по результатам технического обследования объекта, путем регистрации декларации о готовности объекта к эксплуатации.

К заявлению о принятии в эксплуатацию объекта нужно приложить:

  • два экземпляра заполненной декларации;
  • отчет о проведении технического обследования объекта с информацией о возможности его надежной и безопасной эксплуатации (кроме индивидуальных (усадебных) жилых домов, садовых, дачных домов общей площадью до 300 квадратных метров включительно, хозяйственных (приусадебных) зданий и сооружений общей площадью до 100 квадратных метров включительно);
  • заверенные в установленном порядке копии: документа, удостоверяющего право собственности или пользования земельным участком, на котором размещен объект;
  • технический паспорт (с отметкой о проведенном техническом обследовании).

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Один экземпляр декларации после ее регистрации возвращается заказчику, а второй остается в органе государственного архитектурно-строительного контроля, который ее зарегистрировал.

Что это даст? Зарегистрированная декларация позволит заключать договоры о поставках на объект воды, газа, тепла, электроэнергии, а также включить данные о таком объекте в государственную статистическую отчетность и оформлять права собственности на него.

Что делать дальше? После принятия объекта в эксплуатацию нужно обратиться в Центр предоставления административных услуг для проведения процедуры государственной регистрации права собственности на новостройку с такими документами:

  • документ, который в соответствии с требованиями законодательства свидетельствует о принятии в эксплуатацию законченного строительством объекта;
  • технический паспорт на объект недвижимого имущества;
  • документ, подтверждающий присвоение объекту недвижимого имущества адреса;
  • письменное заявление или договор совладельцев о разделе долей в общей собственности на новый объект недвижимого имущества (в случае, когда государственная регистрация проводится в отношении имущества, которое приобретается в общую долевую собственность);
  • договор о совместной деятельности или договор простого товарищества (в случае, когда государственная регистрация проводится в отношении имущества, строительство которого осуществлялось в результате совместной деятельности).

Если же объект самовольного строительства не соответствует вышеописанным критериям, например, построен на земельном участке, имеющем иное целевое назначение, узаконить его возможно только через суд.

По материалам Finance.UA
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