Как узаконить самовольное строительство и не получить штраф

В последнее время довольно распространенным является вопрос узаконивания самовольного строительства. Finance.ua как портал, который заботится, чтобы вы не переплачивали за штрафы, рассказывает пошаговые действия, как узаконить самовольно построенное сооружение.
В Бюро правовой помощи отмечают, что собственнику или пользователю земельного участка, на котором самовольно построено сооружение, следует провести техническое обследование строительства, затем обратиться в органы государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК). В течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления органы ГАСК должны бесплатно принять объект строительства в эксплуатацию.
«Светит» ли штраф? К владельцам (или пользователям) земельных участков не применяются штрафные санкции, если они выполняли строительные работы без получения соответствующих документов и использовали объекты строительства, не сданные в эксплуатацию.
Принятие в эксплуатацию объектов осуществляется также бесплатно в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления, по результатам технического обследования объекта, путем регистрации декларации о готовности объекта к эксплуатации.
К заявлению о принятии в эксплуатацию объекта нужно приложить:
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Один экземпляр декларации после ее регистрации возвращается заказчику, а второй остается в органе государственного архитектурно-строительного контроля, который ее зарегистрировал.
Что это даст? Зарегистрированная декларация позволит заключать договоры о поставках на объект воды, газа, тепла, электроэнергии, а также включить данные о таком объекте в государственную статистическую отчетность и оформлять права собственности на него.
Что делать дальше? После принятия объекта в эксплуатацию нужно обратиться в Центр предоставления административных услуг для проведения процедуры государственной регистрации права собственности на новостройку с такими документами:
Если же объект самовольного строительства не соответствует вышеописанным критериям, например, построен на земельном участке, имеющем иное целевое назначение, узаконить его возможно только через суд.
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