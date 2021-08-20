Ирландия будет инвестировать по 4 млрд евро в год на преодоление жилищного кризиса

Правительство Ирландии объявило о планах инвестировать рекордные 4 млрд евро в год в строительство более 33 000 новых домов в год до конца десятилетия, чтобы преодолеть хронический жилищный кризис в стране.

Как сообщает RTE, план «Жилье для всех» также направлен на искоренение беспризорности в стране.

Премьер-министр Ирландии Майкл Мартин назвал жилье «единственной наиболее актуальной и важной социальной проблемой, стоящей перед нашей страной на этот момент».

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«Строится недостаточно домов, и целое поколение людей деморализовано и близко к отчаянию из-за этой проблемы. В стране почти нет семей, которые не пострадали от этого кризиса», — добавил он.

Жилищные проблемы в Ирландии связаны с высокими затратами на строительство, которые приводят к росту цен на недвижимость и аренду, а также с нехваткой предложения и ростом населения.

Согласно недавнему отчету экономиста и эксперта по жилищному строительству Ронана Линса из Тринити-колледжа в Дублине, предприниматели должны предлагать квартиру с одной спальней за 450 000 евро, чтобы покрыть расходы на строительство. Рынок аренды страдает от повышенного спроса и недостатка предложения, и это сочетание часто приводит к повышению арендной платы до уровней, которые большинство ирландцев не может себе позволить.

Ожидается, что в рамках проблемы будет построено 300 000 домов до 2030 года. До пандемии коронавируса Ирландия строила около 20 000 домов в год.

Программа включает около 90 000 так называемого социального жилья для малообеспеченных и 54 000 единицы доступного жилья.