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Genesis присоединилась к производителям, которые переходят на выпуск только электрокаров

Genesis присоединилась к производителям, которые переходят на выпуск только электрокаров

Премиальный бренд Hyundai официально заявил о дальнейшей разработке и производстве исключительно батарейных машин и электрокаров на топливных элементах.

«Видение устойчивого (чистого) будущего» — так называется Стратегия Genesis, в рамках которой южнокорейский производитель планирует стать 100-процентно электромобильной маркой к 2030 году, а к 2035 году — полностью избавиться от вредного следа на всех этапах производства, включая компоненты от подрядчиков.

Подобные заявления от мировых автопроизводителей сейчас звучат отовсюду и с каждым новым сообщением сроки становятся все ближе. Дочерний бренд Hyundai уже давно имеет все необходимое для перехода на выпуск электрокаров, благодаря разработкам Hyundai-Kia.

Весной этого года стартовали продажи первого электромобиля марки — седана G80 Electrified, бензиновый мотор которого заменила двухмоторная электрическая силовая установка. А в этом месяце дебютировал первый электрический кроссовер марки Genesis GV60, дизайн которого создан с чистого листа, хотя силовая установка позаимствована у Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6. Также в разработке есть спортивное купе на основе концепта Genesis X.

По плану Genesis, начиная с 2025 года, на рынок должно выходить по одному электрокару каждый год. Это будут полностью электрические машины на аккумуляторах или топливных элементах. У материнской группы Hyundai есть успешные наработки и в области водородных электрокаров — Hyundai Nexo довольно популярная модель в своем классе.

К 2030 году в линейке Genesis будет уже восемь электромобилей. Судя по тизерному фото, все они будут иметь оптику с двумя параллельными линиями, как у современных автомобилей бренда.

По материалам Телеканал 24
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