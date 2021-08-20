Испанцы представили концепт электромобиля Cupra UrbanRebel (фото, видео)

Испанский автопроизводитель Seat и его суббренд Cupra, входящие в состав концерна Volkswagen AG, представили яркий концепт городского электромобиля Cupra UrbanRebel.
Эта модель станет основой для будущей компактной и недорогой электрической модели, которую выпустят на рынок уже в 2025 году. Собственную версию такой модели получат все массовые бренды, входящие в состав VAG (Seat, Skoda, Volkswagen), и в Seat уже настроились производить 500 тыс. таких электромобилей в год на фабрике в Мартореле (Испания).
Фото: Cupra
Концепт Cupra UrbanRebel построен на укороченной версии фирменной платформы VW MEB, его габариты составляют 4080 в длину, 1795 в ширину и 1444 в высоту. Электрическая двигательная установка выдает 250 кВт / 340 л.с. в постоянном режиме и 320 кВт / 435 л.с. в пиковом режиме. Этого достаточно для того, чтобы набрать первые 100 км/ч всего за 3,2 секунды.
Фото: Cupra
Максимальная скорость концепта не озвучивается, как и емкость батареи, а также запас хода. Данные параметры будут определяться ближе к 2025 году текущим уровнем развития аккумуляторных технологий и заданным уровнем стоимости серийной модели.
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