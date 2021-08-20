Случаи, когда необходимо предъявить физический паспорт вместо цифрового

Цифровой паспорт в “Дії” может предъявляться на территории Украины во многих случаях, когда нужно удостоверить личность или подтвердить гражданство Украины.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, решил рассказать об исключениях, когда необходимо предъявить физические аналоги паспортов.

Как пояснили в Государственной миграционной службе, цифровые копии биометрических паспортов в приложении “Дія” имеют одинаковую юридическую силу с их физическими аналогами – пластиковой ID-картой и бумажным паспортом.

Е-паспорта формируются исключительно по желанию лица, на имя которого оформлен паспорт в форме ID-карты или заграничный биометрический паспорт. Оба е-паспорта генерируются бесплатно и в них, кроме основной, содержится дополнительная информация о месте проживания и код плательщика налогов.

В каких случаях можно пользоваться е-паспортом:

путешествия по железной дороге или на самолете в пределах Украины;

медицинское обслуживание;

осуществление банковских операций;

получение административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных, почтовых услуг;

подтверждение личности по запросу полиции и правоохранительных органов;

приобретение отдельных товаров в магазине, когда покупателю надо подтвердить свой возраст.

Ограничения в предъявлении цифровых паспортов:

пересечение государственной границы Украины, кроме случаев необходимости подтверждения личности гражданина Украины при въезде в Украину;

въезд на временно оккупированную территорию Украины и выезд из нее;

въезд, пребывание, проживание или передвижение в пределах пограничной полосы, выход в территориальное море и внутренние воды Украины.

Территориальные органы и подразделения ГМС принимают электронные копии ID-карты для:

оформления загранпаспорта;

выдачи по заявлению лица справки о внесении сведений в Единый государственный демографический реестр (так называемой «выписки из реестра»).

Когда могут попросить предоставить физический аналог паспорта-карты: