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Случаи, когда необходимо предъявить физический паспорт вместо цифрового

Случаи, когда необходимо предъявить физический паспорт вместо цифрового

Цифровой паспорт в “Дії” может предъявляться на территории Украины во многих случаях, когда нужно удостоверить личность или подтвердить гражданство Украины.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, решил рассказать об исключениях, когда необходимо предъявить физические аналоги паспортов.

Как пояснили в Государственной миграционной службе, цифровые копии биометрических паспортов в приложении “Дія” имеют одинаковую юридическую силу с их физическими аналогами – пластиковой ID-картой и бумажным паспортом.

Е-паспорта формируются исключительно по желанию лица, на имя которого оформлен паспорт в форме ID-карты или заграничный биометрический паспорт. Оба е-паспорта генерируются бесплатно и в них, кроме основной, содержится дополнительная информация о месте проживания и код плательщика налогов.

В каких случаях можно пользоваться е-паспортом:

  • путешествия по железной дороге или на самолете в пределах Украины;
  • медицинское обслуживание;
  • осуществление банковских операций;
  • получение административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных, почтовых услуг;
  • подтверждение личности по запросу полиции и правоохранительных органов;
  • приобретение отдельных товаров в магазине, когда покупателю надо подтвердить свой возраст.

Ограничения в предъявлении цифровых паспортов:

  • пересечение государственной границы Украины, кроме случаев необходимости подтверждения личности гражданина Украины при въезде в Украину;
  • въезд на временно оккупированную территорию Украины и выезд из нее;
  • въезд, пребывание, проживание или передвижение в пределах пограничной полосы, выход в территориальное море и внутренние воды Украины.

Территориальные органы и подразделения ГМС принимают электронные копии ID-карты для:

  • оформления загранпаспорта;
  • выдачи по заявлению лица справки о внесении сведений в Единый государственный демографический реестр (так называемой «выписки из реестра»).

Когда могут попросить предоставить физический аналог паспорта-карты:

  • в случае, если обнаружены расхождения между информацией о лице, считанной со смартфона, и сведениями, внесенными в ЕГДР;
  • для обмена ID-карты (кроме случаев утери или похищения) необходимо предъявить именно физический паспорт-карту, поскольку в дальнейшем такой паспорт подлежит аннулированию и уничтожению в установленном порядке.
По материалам Finance.UA
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