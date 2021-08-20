Случаи, когда необходимо предъявить физический паспорт вместо цифрового

Цифровой паспорт в “Дії” может предъявляться на территории Украины во многих случаях, когда нужно удостоверить личность или подтвердить гражданство Украины.
Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, решил рассказать об исключениях, когда необходимо предъявить физические аналоги паспортов.
Как пояснили в Государственной миграционной службе, цифровые копии биометрических паспортов в приложении “Дія” имеют одинаковую юридическую силу с их физическими аналогами – пластиковой ID-картой и бумажным паспортом.
Е-паспорта формируются исключительно по желанию лица, на имя которого оформлен паспорт в форме ID-карты или заграничный биометрический паспорт. Оба е-паспорта генерируются бесплатно и в них, кроме основной, содержится дополнительная информация о месте проживания и код плательщика налогов.
В каких случаях можно пользоваться е-паспортом:
Ограничения в предъявлении цифровых паспортов:
Территориальные органы и подразделения ГМС принимают электронные копии ID-карты для:
Когда могут попросить предоставить физический аналог паспорта-карты:
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