0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 23 0

Минэнерго хочет создать оператора системы накопления энергии

Минэнерго хочет создать оператора системы накопления энергии

Министерство энергетики планирует ввести на рынок нового оператора, который будет заниматься накоплением электроэнергии на рынке, а также запретить это делать другим участникам.

Об этом повідомляє пресс-служба Минэнерго.

На данный момент ведомством вынесен проект закона на общественное обсуждение.

Документ предусматривает введение нового участника рынка электрической энергии – Оператора системы накопления энергии, и установление его прав и обязанностей.

Законопроект должен урегулировать вопрос лицензирования деятельности по накоплению энергии. В то же время оператору системы передачи и распределения накапливать энергию запретят в случае принятия закона.

Также, говорят в Минэнерго, документ уточнит процедуру проведения конкурсов для строительства новых генерирующих мощностей.

Документом устанавливаются требования для использования систем накопления энергии производителями электрической энергии – в частности, из возобновляемых источников. В Минэнерго говорят, что такие изменения актуальны учитывая стремительный рост доли возобновляемой энергетики в общем энергобалансе Украины в течение последних лет.

Для “зеленых” производителей накопление важно для обеспечения постоянства графика поставки, ведь, например, солнечная и ветровая энергетика зависят от погодных условий и расположения. Таким образом, энергия, которая в определенный период времени вырабатывается с избытком, может сохраняться для дальнейшего использования.

В ведомстве говорят, что накопление энергии позволит повысить гибкость объединенной энергосистемы Украины. Такие аккумуляторы можно использовать для поддержания частоты и переноса мощности с периода ее профицита в периоды ее дефицита.

Система накопления предоставит энергосистеме необходимую гибкость для синхронизации с европейской энергосистемой ENTSO-E. Также это позволит усилить способность интеграции новых мощностей из возобновляемых источников энергии для дальнейшей декарбонизации украинской энергетики.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.