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Гетманцев рассказал, как изменится налогообложение для строителей и металлургов

Гетманцев рассказал, как изменится налогообложение для строителей и металлургов

Бизнес-ассоциации выступают против принятия «ресурсного законопроекта», потому что защищают своих членов, которые не хотят платить деньги государству.

Об этом в интервью Радио Н В рассказал Даниил Гетманцев, председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Комментируя принятый в первом чтении законопроект № 5600 (т.н. ресурсный законопроект) о внесении изменений в Налоговый кодекс, Гетманцев отметил, что Минфин, в том числе, предлагает устранить схемы по уклонению от налогообложения строителей.

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«Вы знаете, сколько сейчас строители платят налогов по сравнению с другими отраслями? Втрое меньше! Государство избавило строителей от налога на прибыль через специальный инструмент, вопросов нет. Но почему они НДС платят втрое меньше, чем другие отрасли? Мы должны обеспечивать нормальный уровень налогообложения для всех отраслей», — заявил Гетманцев.

Кроме того, он прокомментировал повышение ренты на добычу железной руды, отметив, что это — личная позиция президента Владимира Зеленского.

«При цене тонны руды $ 200, от ренты народ Украины получает менее $ 3. Установленная сейчас рента выплачивается от стоимости или затрат на добычу. Цена стабильно независима от реализации. Мы предложили 3,5%, если цена за тонну до $ 100, 5% – при цене от $ 100 до $ 200, а если стоимость больше $ 200 — 10%. Шкала абсолютно нормальная. Она соответствует мировой практике. Номинально — мы повышаем налог на добычу. Но мы устраняем тот пробел в законодательстве, тот абсолютно немотивированный бенефит, который получает сверхкрупная отрасль», — пояснил парламентарий.

Отвечая на вопрос журналиста, не получится ли так, что Украина потеряет больше денег, чем получит — ведь профильные бизнес-ассоциации критикуют «ресурсный законопроект» и предостерегают, что он ухудшит бизнес-климат в Украине, Гетманцев ответил: «Не получится. Я понимаю ассоциации, они защищают своих членов, которые не хотят платить деньги государству».

По его мнению, инвесторов интересуют именно равные условия налогообложения.

По материалам НВ
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