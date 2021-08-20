Новый этап в развитии девелоперского направления корпорации Logos

В начале августа корпорация Logos приняла важное решение – существенно актуализировать девелоперское направление бизнеса. С этого момента ключевым в деятельности компании станет развитие многофункциональных проектов с фокусом на рекреации, оздоровлении и развлечениях. Расширение касается и основных рынков – кроме Днепра, планируются проекты в Киеве и Карпатах, рассматриваются проекты за границей, а именно в Дубай.
Партнером и СЕО компании LDG стал Сергей Шинкаренко, который имеет более 15-ти лет опыта работы на рынке недвижимости в компаниях лидерах своих сегментов — UDP и New City Developers. Новый руководитель будет заниматься развитием всех направлений компании и отвечать за долгосрочную реализацию всем амбициозных планов.
«Современные тренды развития рынка недвижимости требуют от девелоперских компаний быть креативными, диджитализированными, социально ответственными перед клиентами и партнерами, ориентированными на продукт, а не на маркетинг. Именно такие показатели будут залогом эффективной работы компании и достижения целей», – говорит Сергей.
На сегодня – компания реализует проекты общей площадью примерно 200 тыс. кв. м. Инвестиционная программа компании насчитывает проекты общей площадью более 150 тыс. кв.м., в которых будет инвестировано примерно 2,6 млрд грн.
Для справки:
Logos Corporation — большая национальная торгово-промышленная Корпорация, которая создает товары и услуги высокого качества, нацеленные на достижение совершенного уровня комфорта и быта потребителей. Её деятельность тоже направлена на оздоровление украинской нации, развитие украинской культуры и науки, повышение моральности и духовного общества.
Logos Development Group — специализированная компания LogosCorporation, которая отвечает за систематизацию, контроль и управление девелоперскими проектами, а также за развитие девелоперского портфеля.
Основными направлениями деятельности Logos Development Group являются: поиск перспективных земельных участков для развития многофункциональных проектов, анализ инвестиционной привлекательности проекта, привлечение инвестиций, разработка концепций девелоперского проекта, включительно с архитектурным проектом, комплексное управление проектами, получение необходимых разрешений, разработка, сопровождение строительства и эксплуатация зданий, комплексов и т.д.
Контакты: Центральный офис компании: Набережная Победы, 9Б
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