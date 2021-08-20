0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 79 0 Новости партнёров

Новый этап в развитии девелоперского направления корпорации Logos

В начале августа корпорация Logos приняла важное решение – существенно актуализировать девелоперское направление бизнеса. С этого момента ключевым в деятельности компании станет развитие многофункциональных проектов с фокусом на рекреации, оздоровлении и развлечениях. Расширение касается и основных рынков – кроме Днепра, планируются проекты в Киеве и Карпатах, рассматриваются проекты за границей, а именно в Дубай.

Партнером и СЕО компании LDG стал Сергей Шинкаренко, который имеет более 15-ти лет опыта работы на рынке недвижимости в компаниях лидерах своих сегментов — UDP и New City Developers. Новый руководитель будет заниматься развитием всех направлений компании и отвечать за долгосрочную реализацию всем амбициозных планов.

«Современные тренды развития рынка недвижимости требуют от девелоперских компаний быть креативными, диджитализированными, социально ответственными перед клиентами и партнерами, ориентированными на продукт, а не на маркетинг. Именно такие показатели будут залогом эффективной работы компании и достижения целей», – говорит Сергей.

На сегодня – компания реализует проекты общей площадью примерно 200 тыс. кв. м. Инвестиционная программа компании насчитывает проекты общей площадью более 150 тыс. кв.м., в которых будет инвестировано примерно 2,6 млрд грн.

Для справки:

Logos Corporation — большая национальная торгово-промышленная Корпорация, которая создает товары и услуги высокого качества, нацеленные на достижение совершенного уровня комфорта и быта потребителей. Её деятельность тоже направлена на оздоровление украинской нации, развитие украинской культуры и науки, повышение моральности и духовного общества.

Logos Development Group — специализированная компания LogosCorporation, которая отвечает за систематизацию, контроль и управление девелоперскими проектами, а также за развитие девелоперского портфеля.

Основными направлениями деятельности Logos Development Group являются: поиск перспективных земельных участков для развития многофункциональных проектов, анализ инвестиционной привлекательности проекта, привлечение инвестиций, разработка концепций девелоперского проекта, включительно с архитектурным проектом, комплексное управление проектами, получение необходимых разрешений, разработка, сопровождение строительства и эксплуатация зданий, комплексов и т.д.

Контакты: Центральный офис компании: Набережная Победы, 9Б

Сайт по ссылке.

По материалам logosdevelopment
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Недвижимость
Смотри также
Весь рынок:Недвижимость
Все, что мы знаем про:logosdevelopment
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.