В Украине насчитали 169 аварийных мостов

В рамках национальной программы по восстановлению мостов Укравтодор провел масштабное обследование мостового хозяйства и насчитал 169 аварийных мостов.

Об этом в ходе рабочей поездки в Запорожскую область сказал заместитель председателя Укравтодора Андрей Ивко.

«Национальная программа по восстановлению мостов работает. Уже обследованы 75% мостов. 169 искусственных сооружений, из этих 75%, находятся в 5-м эксплуатационном состоянии, то есть их надо капитально ремонтировать или реконструкцию выполнять. Каждый год мы увеличиваем объемы выполнения ремонта искусственных сооружений. В этом году мы планируем восстановить 200», — прокомментировал Ивко.

Он также напомнил, что сейчас строятся новые запорожские, кременчугский и ямпольский мосты.

«Кременчугский мост — там сейчас завершается стадия проектирования, проходит экспертиза. Строятся временные дороги, завозится арматура, строительные материалы. Также есть еще такой мост, как Ямпольский. Он будет на границе между странами — Украиной и Молдовой. Подготовительные работы начались. В следующем году планируем завершить их», — сказал Ивко.

В Укравтодоре также добавили, что в 2020 году в стране было восстановлено 4000 км дорог государственного значения и 158 искусственных сооружений. В 2021 году запланировано восстановить 4500 км дорог и около 200 искусственных сооружений (мостов).