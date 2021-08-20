Биржевая цена на газ в Украине взлетела, установив исторический рекорд

Стоимость природного газа на «Украинской энергетической бирже» (УЭБ) превысила 20 000 грн за 1000 куб. м (с НДС) на условиях предоплаты. Так, на торгах 2 сентября был установлен новый исторический максимум. Это самая высокая цена с 2015 года, когда начал функционировать рынок.

Об этом сообщает профильное издание ExPro.

В частности, компания «Укр Газ Ресурс» реализовала 50 тыс. куб. м газа сентября по цене 20 100 грн за 1000 куб. м. Всего было пять лотов по 10 тыс. куб. м с обязательной предоплатой до 7 сентября.

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Компания впервые продала газ на бирже в этом году. Последний раз она выходила на торги в декабре прошлого года.

«Видим, что цены растут и уже есть покупатели, которые готовы покупать по таким ценам, это хорошая новость для нас», — рассказал представитель компании.

Стоит отметить, что газ в Украине дорожает на фоне роста котировок на европейских хабах под влиянием ряда причин. Так, с 1 сентября транзит российского газа через Украину снизился на 15 млн куб. м в сутки.

Кроме того, просели с 2,5 до 2,1 млн куб. м в час поставки по газопроводу «Ямал-Европа». Также повлияло прекращение отгрузок с LNG-терминалов США в связи с угрозами урагана Ida. При этом Бразилия планирует наращивать импорт американского сжиженного природного газа, что может создать дополнительный дефицит на рынках Европы и Азии.