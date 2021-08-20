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Топ-5 кредитных карт для путешественников

Топ-5 кредитных карт для путешественников

Путешествовать с наличными — неудобно и опасно. Кредитная карта, которую всегда можно заблокировать, в этом плане гораздо надежнее.

Finance.ua как портал, который всегда знает, как сэкономить, подготовил рейтинг лучших кредитных карт для путешествий.

В этом рейтинге представлены карты, которые позволяют бесплатно пользоваться деньгами банка, зарабатывать на собственных расходах, получать финансовую помощь от друзей и близких и многое другое.

Кредитная карта Famiglia Правэкс-банка

Особая карта, получить которую смогут далеко не все. Выпускается в рамках пакета услуг Famiglia, который стоит 3900 грн в год. Хотя есть условия, при которых он может быть бесплатным: 15 000 гривен месячного оборота покупок или 50 000 среднедневного остатка на счете. Но для получения крединого лимита придется предъявить справку об официальном доходе не менее 30 000 грн в месяц.

Кредитная карта Platinum А-Банка

Кредитный лимит до 0,5 млн гривен позволит совершить любое путешествие, даже кругосветное. А льготный период два месяца позволит не думать, как вернуть потраченные средства.

Кредитная карта Platinum monobank

Карта уровня «элит» с массой бонусов для ее владельца. Незаменимый спутник того, кто любит много путешествовать, ведь позволяет неограниченное количество раз пользоваться бизнес-залами ожидания.

Кредитная карта Visa Signature ПриватБанка

VIP-кредитка для тех, кто много путешествует. Есть возможность заработать до 2000 гривен кешбэка «чистыми» в месяц. Недостаток — стоимость выпуска и обслуживания.

Кредитная карта One банка Конкорд

У карты большой реальный льготный период, приемлемая % ставка, 1% кешбэка на все покупки начисляется при расчетах как своими, так и кредитными деньгами. Добавляем отсутствие платы за обслуживание, а также за конвертацию и получаем отличную карту для путешествий.

Всю информацию о кредитках вы можете найти по этой ссылке — Рейтинг кредитных карт для путешественников. 💳

По материалам Finance.UA
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