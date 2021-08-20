На двух таможнях ГБР раскрыло коррупционные схемы растаможки грузовиков

На Волынской и Ровенской таможнях разоблачены коррупционные схемы растаможки грузовиков на миллионы гривен.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
Работники ГБР раскрыли на Волынской таможне коррупционную схему растаможки грузовиков, из-за которой государство недополучило таможенных платежей на общую сумму свыше 1 млн грн.
Дельцы в таможенных декларациях занижали возраст автомобилей, что позволяло уменьшать размер ставки налога.
Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении двум бывшим инспекторам Волынской таможни ГФС в халатном отношении к выполнению своих служебных обязанностей, которые в 2017-2018 годах в ходе таможенного оформления грузовиков «не заметили» такой замены (ст. 367 Уголовного кодекса Украины).
Работники теруправления ГБР Хмельницкого проверяют информацию о причастности сотрудников Ровенской таможни к подобной коррупционной схемы.
Фото: ГБР
По предварительной информации, в 2018 году должностные лица в интересах коммерческой структуры наладили схему незаконного оформления грузовиков, выдавая новые грузовики за старые и таким образом уменьшая коэффициент акцизного сбора в десятки раз, а также налог на добавленную стоимость.
Установлено, что таким образом было растаможено около 300 грузовых автомобилей.
1 сентября следователи провели ряд обысков в служебных помещениях таможенных постов «Ровно» и «Дубно» Ровенской таможни ГФС.
Фото: ГБР
В ходе обысков следователи изъяли таможенную документацию. После ее изучения и проведения других необходимых следственных действий будет решен вопрос об уведомлении о подозрении причастных к делу лиц.
Предварительная квалификация правонарушения: злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК).
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