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На двух таможнях ГБР раскрыло коррупционные схемы растаможки грузовиков

На двух таможнях ГБР раскрыло коррупционные схемы растаможки грузовиков

На Волынской и Ровенской таможнях разоблачены коррупционные схемы растаможки грузовиков на миллионы гривен.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Работники ГБР раскрыли на Волынской таможне коррупционную схему растаможки грузовиков, из-за которой государство недополучило таможенных платежей на общую сумму свыше 1 млн грн.

Дельцы в таможенных декларациях занижали возраст автомобилей, что позволяло уменьшать размер ставки налога.

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении двум бывшим инспекторам Волынской таможни ГФС в халатном отношении к выполнению своих служебных обязанностей, которые в 2017-2018 годах в ходе таможенного оформления грузовиков «не заметили» такой замены (ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

Работники теруправления ГБР Хмельницкого проверяют информацию о причастности сотрудников Ровенской таможни к подобной коррупционной схемы.


Фото: ГБР

По предварительной информации, в 2018 году должностные лица в интересах коммерческой структуры наладили схему незаконного оформления грузовиков, выдавая новые грузовики за старые и таким образом уменьшая коэффициент акцизного сбора в десятки раз, а также налог на добавленную стоимость.

Установлено, что таким образом было растаможено около 300 грузовых автомобилей.

1 сентября следователи провели ряд обысков в служебных помещениях таможенных постов «Ровно» и «Дубно» Ровенской таможни ГФС.


Фото: ГБР

В ходе обысков следователи изъяли таможенную документацию. После ее изучения и проведения других необходимых следственных действий будет решен вопрос об уведомлении о подозрении причастных к делу лиц.

Предварительная квалификация правонарушения: злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК).

По материалам Укринформ
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