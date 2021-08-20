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ПФУ утвердил показатель зарплаты для расчета пенсий за квартал

ПФУ утвердил показатель зарплаты для расчета пенсий за квартал

Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за второй квартал 2021 года, который в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» учитывается для расчета пенсии.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, решил рассказать, как изменилась сумма.

Средняя зарплата составила:

  • в апреле — 12 561,59 гривен;
  • в мае — 12 660,61 гривен;
  • в июне — 14 185,04 гривен.

Таким образом, в июне средняя зарплата выросла на 14,9% по сравнению с мартом (12 349,97 гривен).


Таблица: ПФУ

В свою очередь в Министерстве социальной политики сообщали, что за полтора года средняя пенсия в Украине выросла на 25%.

«В результате комплексной программы повышения пенсий средняя пенсия в Украине выросла почти на 25% или 784 гривны с начала 2020 года. Так, по состоянию на 01.01.2020 средняя пенсия составляла 3082,98 гривны, а по состоянию на 01.08.2021 — 3 866,84 гривны», — сказано в сообщении.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет министров изменил механизм исчисления средней зарплаты заработной платы, который будет учитывать премии и другие поощрительные выплаты за месяц.
  • во II квартале 2021 года среднемесячная зарплата женщин составляла 82,6% от зарплаты мужчин. Как пишет Госстат, женщины во II квартале в среднем зарабатывали 12 553 грн, а то время как мужчины — 15 189 грн;
  • в общей статистике средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий Украины в июле 2021 года составила 14 345 грн.

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По материалам Finance.UA
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