ПФУ утвердил показатель зарплаты для расчета пенсий за квартал

Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за второй квартал 2021 года, который в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» учитывается для расчета пенсии.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, решил рассказать, как изменилась сумма.

Средняя зарплата составила:

в апреле — 12 561,59 гривен;

в мае — 12 660,61 гривен;

в июне — 14 185,04 гривен.

Таким образом, в июне средняя зарплата выросла на 14,9% по сравнению с мартом (12 349,97 гривен).



Таблица: ПФУ

В свою очередь в Министерстве социальной политики сообщали, что за полтора года средняя пенсия в Украине выросла на 25%.

«В результате комплексной программы повышения пенсий средняя пенсия в Украине выросла почти на 25% или 784 гривны с начала 2020 года. Так, по состоянию на 01.01.2020 средняя пенсия составляла 3082,98 гривны, а по состоянию на 01.08.2021 — 3 866,84 гривны», — сказано в сообщении.

Справка Finance.ua:

Кабинет министров изменил механизм исчисления средней зарплаты заработной платы, который будет учитывать премии и другие поощрительные выплаты за месяц.

во II квартале 2021 года среднемесячная зарплата женщин составляла 82,6% от зарплаты мужчин. Как пишет Госстат, женщины во II квартале в среднем зарабатывали 12 553 грн, а то время как мужчины — 15 189 грн;

в общей статистике средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий Украины в июле 2021 года составила 14 345 грн.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.