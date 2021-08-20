ПФУ утвердил показатель зарплаты для расчета пенсий за квартал

Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за второй квартал 2021 года, который в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» учитывается для расчета пенсии.
Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, решил рассказать, как изменилась сумма.
Средняя зарплата составила:
Таким образом, в июне средняя зарплата выросла на 14,9% по сравнению с мартом (12 349,97 гривен).
Таблица: ПФУ
В свою очередь в Министерстве социальной политики сообщали, что за полтора года средняя пенсия в Украине выросла на 25%.
«В результате комплексной программы повышения пенсий средняя пенсия в Украине выросла почти на 25% или 784 гривны с начала 2020 года. Так, по состоянию на
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