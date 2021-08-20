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Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha

Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha

Американская компания – разработчик ракетно-космической техники Firefly Aerospace, владельцем которой является украинский бизнесмен Максим Поляков, запустила свою первую ракету Alpha с пусковой площадки, однако миссия была прервана из-за аномалии при полете.

Об этом сообщила пресс-служба компании в Твиттере

Запуск состоялся в 04:59 по киевскому времени с базы Ванденберг космических сил США в Калифорнии. Сначала запуск планировался в 4:00, однако был отложен.

Ракета успешно стартовала, но через несколько минут после старта миссию прервали из-за пока не выясненных обстоятельств. В компании обещают предоставить больше деталей об инциденте.

По материалам Mind
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