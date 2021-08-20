На одного работодателя приходится 5 незадекларированных работников, — Минэкономики

За два месяца проверок предприятий на наличие нелегально устроенных работников Гоструда провела 2463 инспекционных посещений и выявила 505 работников, допущенных к работе без заключения трудовых договоров.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.
Там отмечают, что в ходе проведенных мероприятий заключены трудовые договоры с 4026 работниками.
Чаще всего незадекларированные работники использовались в сферах:
В среднем выявлено 5 незадекларированных работников на одного проверенного работодателя.
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По данным Гоструда, больше всего “нелегалов” было выявлено в Киевской (655), Одесской (634) и Запорожской (561) областях.
Так, в частности, инспекторами труда Главного управления Гоструда в Киевской области по результатам инспекционного посещения физического лица-предпринимателя, который арендует помещение хлебопекарни с цехами производства в городе Белая Церковь Киевской области, было выявлено 74 работника, допущенные к работе без надлежащего оформления трудовых отношений.
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