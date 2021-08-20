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На одного работодателя приходится 5 незадекларированных работников, — Минэкономики

На одного работодателя приходится 5 незадекларированных работников, — Минэкономики

За два месяца проверок предприятий на наличие нелегально устроенных работников Гоструда провела 2463 инспекционных посещений и выявила 505 работников, допущенных к работе без заключения трудовых договоров.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

Там отмечают, что в ходе проведенных мероприятий заключены трудовые договоры с 4026 работниками.

Чаще всего незадекларированные работники использовались в сферах:

  • временного размещения и организации питания,
  • сельского хозяйства;
  • торговли.

В среднем выявлено 5 незадекларированных работников на одного проверенного работодателя.

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По данным Гоструда, больше всего “нелегалов” было выявлено в Киевской (655), Одесской (634) и Запорожской (561) областях.

Так, в частности, инспекторами труда Главного управления Гоструда в Киевской области по результатам инспекционного посещения физического лица-предпринимателя, который арендует помещение хлебопекарни с цехами производства в городе Белая Церковь Киевской области, было выявлено 74 работника, допущенные к работе без надлежащего оформления трудовых отношений.

Справка Finance.ua:

  • с 1 июля в сотрудничестве с Государственной налоговой службой Украины начались инспекции Гоструда для выявления работодателей, использующих незадекларированный труд;
  • инспекции проводят среди работодателей, которые имеют высокий риск использования незадекларированной труда. В первую очередь – тех, которые не отреагировали на длительную информационную кампанию и продолжают уклоняться от декларирования наемных работников;
  • штрафы и санкции. За нарушение законодательства о труде (незадекларированный работник, факт подмены трудового договора гражданско-правовым/договором о стажировке, выплаты заработной платы в конверте, выплаты вознаграждения работнику без начисления/уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налогов, фактическое использование труда работника полный день, при его оформлении на неполный рабочий день) составляет 10 минимальных заработных плат, что в 2021 году составляет 60 000 грн.
По материалам Finance.UA
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