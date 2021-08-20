На одного работодателя приходится 5 незадекларированных работников, — Минэкономики

За два месяца проверок предприятий на наличие нелегально устроенных работников Гоструда провела 2463 инспекционных посещений и выявила 505 работников, допущенных к работе без заключения трудовых договоров.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

Там отмечают, что в ходе проведенных мероприятий заключены трудовые договоры с 4026 работниками.

Чаще всего незадекларированные работники использовались в сферах:

временного размещения и организации питания,

сельского хозяйства;

торговли.

В среднем выявлено 5 незадекларированных работников на одного проверенного работодателя.

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По данным Гоструда, больше всего “нелегалов” было выявлено в Киевской (655), Одесской (634) и Запорожской (561) областях.

Так, в частности, инспекторами труда Главного управления Гоструда в Киевской области по результатам инспекционного посещения физического лица-предпринимателя, который арендует помещение хлебопекарни с цехами производства в городе Белая Церковь Киевской области, было выявлено 74 работника, допущенные к работе без надлежащего оформления трудовых отношений.

Справка Finance.ua:

с 1 июля в сотрудничестве с Государственной налоговой службой Украины начались инспекции Гоструда для выявления работодателей, использующих незадекларированный труд;

инспекции проводят среди работодателей, которые имеют высокий риск использования незадекларированной труда. В первую очередь – тех, которые не отреагировали на длительную информационную кампанию и продолжают уклоняться от декларирования наемных работников;