Всемирный банк может выделить Украине $ 150 млн на борьбу с COVID

В Вашингтоне министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко провел встречу с директором Всемирного банка по человеческому развитию в регионе Европы и Центральной Азии Фадией Саадах.

Об этом написал глава Минздрава на своей странице в Facebook.

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«Обсудили текущее состояние реализации министерством трех проектов Всемирного банка с общим объемом займа 439,7 млн ​​долларов. Получил заверения о возможности дополнительного финансирования в размере до 150 млн долларов, в случае необходимости, на экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинацию в Украине», — говорится в сообщении.

Как отметил Ляшко, ключевым элементом сотрудничества между его ведомством и Всемирным банком является ​​увеличение темпов вакцинации против коронавируса. Поэтому в финучреждении одобрили достижения Украины на этом пути и призвали не останавливаться, а активно двигаться вперед.

Министр напомнил, что сотрудничество Всемирного банка и Минздрава Украины продолжается по ряду вопросов: