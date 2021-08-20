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Всемирный банк может выделить Украине $ 150 млн на борьбу с COVID

Всемирный банк может выделить Украине $ 150 млн на борьбу с COVID

В Вашингтоне министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко провел встречу с директором Всемирного банка по человеческому развитию в регионе Европы и Центральной Азии Фадией Саадах.

Об этом написал глава Минздрава на своей странице в Facebook.

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«Обсудили текущее состояние реализации министерством трех проектов Всемирного банка с общим объемом займа 439,7 млн ​​долларов. Получил заверения о возможности дополнительного финансирования в размере до 150 млн долларов, в случае необходимости, на экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинацию в Украине», — говорится в сообщении.

Как отметил Ляшко, ключевым элементом сотрудничества между его ведомством и Всемирным банком является ​​увеличение темпов вакцинации против коронавируса. Поэтому в финучреждении одобрили достижения Украины на этом пути и призвали не останавливаться, а активно двигаться вперед.

Министр напомнил, что сотрудничество Всемирного банка и Минздрава Украины продолжается по ряду вопросов:

  • ретроактивное финансирование закупки вакцины Comirnati производства Pfizer;
  • закупка холодильного оборудования для учреждений здравоохранения первичного звена, что усовершенствует холодовую цепь логистики вакцин;
  • дополнительное оснащение лабораторий оборудованием и тест-системами;
  • сероэпидемиологические исследования для изучения серопозитивности по коронавирусу;
  • работа Национального контакт-центра по вопросам противодействия распространению коронавирусных болезней;
  • серия тренингов для медицинских работников и другие мероприятия.
По материалам Корреспондент.net
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