Заявки на покупку валюты в рамках е-лимитов составляют не более 7-8% – банкир

Валютная либерализация существенно не повлияла на валютный рынок.

Такое мнение во время круглого стола на FinClub высказали представители украинских банков.

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По словам Антона Коваленко, который возглавляет департамент казначейства и финансовых учреждений в «ОТП Банке», конечной целью компаний, покупающих валюту, является ввоз товара на территорию Украины и его продажа с прибылью.

«Большинство компаний продолжает подавать документы, которые затем проверяет валютный контроль», — описывает текущую ситуацию эксперт.

По его словам, заявки на покупку валюты в рамках е-лимитов сегодня составляют около 7−8%.

«Покупки валюты ради накопления нет, потому что каждая гривна на счету приносит 0,7−0,8 копейки в день», — объясняют в «ОТП Банке», добавляя, что ожидают дальнейшие шаги по валютной либерализации. По словам Коваленко, финансовые показатели позволяли «сделать это еще раньше».

Антон Болдырев, который руководит департаментом казначейских-инвестиционных услуг «Укрэксимбанка», в свою очередь, отметил, что юрлица имеют возможность инвестировать в валютные ОВГЗ уже довольно давно, поэтому тот, кто хотел экономить в валюте, уже использовал этот инструмент в своей деятельности.

В то же время, добавляет эксперт, процент таких компаний в Украине невелик из-за невысокого уровня финансовой грамотности даже среди бизнеса.

«В Европе все давно хеджируют валютные риски, поэтому колебания курса на 3−5% для них незаметны», — отметил банкир.

Станислав Лисянский из банка «Альянс» считает, что нововведение несколько упростило жизнь небольшим клиентам.

«Считаю, что НБУ соберет статистику и до конца года увеличит е-лимит до € 0,5−1 млн», — прогнозирует эксперт.

Справка Finance.ua:

с 20 июля бизнес получил возможность покупать валюту в пределах лимита в € 100 000 без обязательств и подачи подтверждающих документов;

с 30 июня уполномоченным учреждениям разрешено продавать наличную иностранную валюту физлицам за безналичные средства в нацвалюте через платежные устройства с применением электронного платежного средства физлица, которое осуществляет подобную операцию.

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