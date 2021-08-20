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Зарплаты мужчин и женщин в Украине: кто и сколько зарабатывает

Зарплаты мужчин и женщин в Украине: кто и сколько зарабатывает

Во ІІ квартале 2021 года среднемесячная зарплата женщин составляла 82,6% от зарплаты мужчин.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

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Как пишет Госстат, женщины во II квартале в среднем зарабатывали 12 553 грн, а то время как мужчины – 15 189 грн.

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Однако по сравнению с прошлыми кварталами женщины стали зарабатывать больше по отношению к мужчинам:

  • в I квартале 2021 года зарплата женщин составляла 11 670 грн или 82,2% от зарплаты мужчин (14 91 грн);
  • в IV квартале 2020 года женщины зарабатывали в среднем 11 558 грн или 81,4% от зарплаты мужчин (14 203 грн);
  • в IV квартале 2020 года: мужчины – 14 203 грн, а женщины -11 558 грн (81,4% от зарплат мужчин);
  • в III квартале 2020 года : мужчины – 13 338 грн, а женщины – 10 409 грн или (78,0%);
  • во II квартале 2020 года: мужчины – 12 159 грн, а женщины – 9 740 грн (80,1%).

Справка Finance.ua:

  • в общей статистике средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий Украины в июле 2021 года составила 14 345 грн;
  • кстати, Кабинет Министров изменил механизм исчисления средней заработной платы, который будет учитывать премии и другие поощрительные выплаты за месяц. О том, что изменилось, мы писали тут.

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По материалам Finance.UA
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