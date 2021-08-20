Зарплаты мужчин и женщин в Украине: кто и сколько зарабатывает

Во ІІ квартале 2021 года среднемесячная зарплата женщин составляла 82,6% от зарплаты мужчин.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.
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Как пишет Госстат, женщины во II квартале в среднем зарабатывали 12 553 грн, а то время как мужчины – 15 189 грн.
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Однако по сравнению с прошлыми кварталами женщины стали зарабатывать больше по отношению к мужчинам:
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