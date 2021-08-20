Киев потратит на модернизацию системы теплоснабжения €140 млн кредитных средств

Власти Киева подписали кредитное соглашение и договор гарантий с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) на € 140 млн. Средства направят на модернизацию теплоэнергетического комплекса столицы, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, проект позволит внедрить современные технологии в обновление системы централизованного теплоснабжения Киева, которая входит в тройку крупнейших в Европе.

«Воплощение программы поможет повысить энергоэффективность и снизить потребление энергоресурсов — газа, электроэнергии и воды. Но главное — внедрение масштабных проектов модернизации позволит улучшить качество и надежность услуг для киевлян», — указал мэр.

В частности, предусмотрена установка новых когенерационных установок на ТЭЦ-6. Оборудование соответствует европейским стандартам по объемам выбросов в атмосферу. Также планируется реконструкция «неэффективных котельных», что также позволит снизить выбросы парниковых газов.

Одновременно на ТЭЦ-5 установят конденсационный экономайзер, что позволит использовать остаточную энергию дымовых газов для отопления столичных домов.