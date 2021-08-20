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Киевских коммунальщиков подозревают в растрате 5 млн грн

Киевских коммунальщиков подозревают в растрате 5 млн грн

Шевченковское управление полиции Киева под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры провело ряд обысков в коммунальном предприятии «Плесо» по делу о растрате его должностными лицами.

Как сообщает Киевская городская прокуратура, им хотят вменить статью 191 Уголовного кодекса.

Установлено, что по результатам публичных торгов компания-победитель взяла на себя обязательства по расчистке ручья Вершинка в Соломенском районе Киева. Работы якобы проводились со 2 декабря 2020 по 1 января 2021 года и обошлись городскому бюджету почти в 5 млн грн, их перечислили подрядчику в полном объеме.

Однако в марте при осмотре ручья Вершинка и прилегающей территории было установлено отсутствие выполнения каких-либо работ.

В ходе обыска в КП правоохранители нашли и изъяли копии актов приема-передачи выполненных работ по указанному тендеру и поддельное решение о проведении выемки необходимых следствию документов, скрывавшихся коммунальным предприятием на момент выполнения постановлений о временном доступе к вещам и документам.

Кроме того, следствием зафиксировано отсутствие подрядной организации по месту регистрации, что может свидетельствовать о фиктивном характере ее взаимоотношений с КП.

Сейчас решается вопрос о сообщении о подозрении лицам, причастным к данному преступлению. Расследование продолжается.

По материалам Дело
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