В Киеве разоблачили новую схему кражи жилья

В Киеве будут судить преступную группу за незаконное удержание людей, чтобы отобрать их жилье.
Об этом сообщает МВД.
В состав преступной группировки входили супруги, их сын и еще одна соучастница. Злоумышленники путем обмана незаконно удерживали людей в частном доме на Николаевщине, чтобы завладеть их жильем в столице. Досудебное расследование завершено. За содеянное им грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.
Напомним, что в апреле текущего года в ходе реализации оперативной информации сотрудники Шевченковского управления полиции при оперативном сопровождении сотрудников Департамента защиты интересов общества и государства Национальной полиции Украины, сотрудников столичного главка и при процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры раскрыли преступную схему мошенников, которые обещали киевлянам выгодно продать их квартиру в Киеве.
Вместо этого мошенники переоформляли недвижимость на собственное имя, а полученные от продажи деньги оставляли себе. Во время так называемой «продажи квартиры» потерпевшим предлагали жить в загородном доме, который находился в одном из поселков на Черкасщине.
Как отметил начальник следственного отделения Шевченковского управления полиции Александр Коломиец, правоохранители взаимодействовали с оперативниками Николаева и Запорожья, чтобы установить место пребывания пострадавших, которые находились в розыске как без вести пропавшие:
«Мы отрабатывали всю имеющуюся информацию, и впоследствии установили, что правонарушители работали в составе преступной группы. Ими оказались уроженцы Николаева и Запорожья 1958, 1969, 1974 и 1994 годов рождения. Фигуранты разработали преступную схему, с помощью которой они отслеживали одиноких людей или пожилых людей и лиц с нарко- и алкозависимостью, выбирая среди них потенциальных жертв. Обязательное требование для злоумышленников — это наличие у пострадавших недвижимости в Киеве. Трех правонарушителей задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Один из них сейчас находится в розыске».
Злоумышленники в течение 2017−2021 годов насильно удерживали потерпевших в частном доме. Мошенники отбирали у них паспорта, пенсионные удостоверения, документы на недвижимость и постоянно применяли физическое и психологическое насилие. Оперативные сотрудники Шевченковского управления полиции столицы установили личности пострадавших. Ими оказались две женщины и три мужчины, 1933, 1989, 1958, 1968 и 1972 годов рождения. Кроме этого, правоохранители установили, что одна из женщин не выдержала издевательств и умерла.
«Нам стало известно, что в течение четырех лет злоумышленникам удалось завладеть четырьмя объектами недвижимости на общую сумму более 5,5 миллионов гривен. Также мы предупредили еще одну попытку мошеннического завладения квартирой, стоимостью более 1 миллиона гривен», — добавил правоохранитель.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Клиенты monobank получили более 2,4 млрд грн кешбэка - ГороховскийВчера, 16:16 - 494 6
Гетманцев опроверг вероятность подорожания жилья на 40% из-за новых налоговВчера, 13:33 - 1324 4
Кабмин утвердил приватизацию завода «Большевик» со стартовой ценой 1,4 млрд грнВчера, 15:33 - 303 2
Киевсовет принял план тотальной застройки Оболони (карта)Вчера, 17:30 - 1174 2
День рождения гривны: 5 фактов о нацвалюте, о которых вы могли не знатьВчера, 13:00 - 1063 2
В каких случаях могут забрать жилье за долгиВчера, 12:00 - 1597
Межбанк: почему доллар подешевел, и чего ждать завтраВчера, 18:14 - 1441
В Украине изменили порядок расчета средней зарплатыВчера, 10:02 - 1373 1
Альфа-Банк Украина повысил кешбэк в полтора раза за расчеты кредитными картамиВчера, 15:12 - 1368
В августе украинский авторынок показал лучший результат за последние 8 лет: ТОП-5 самых популярных марокВчера, 08:00 - 1350
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 1373
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 805
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 2319 7
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 3711 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 1497 5