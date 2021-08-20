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В Киеве разоблачили новую схему кражи жилья

В Киеве разоблачили новую схему кражи жилья

В Киеве будут судить преступную группу за незаконное удержание людей, чтобы отобрать их жилье.

Об этом сообщает МВД.

В состав преступной группировки входили супруги, их сын и еще одна соучастница. Злоумышленники путем обмана незаконно удерживали людей в частном доме на Николаевщине, чтобы завладеть их жильем в столице. Досудебное расследование завершено. За содеянное им грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, что в апреле текущего года в ходе реализации оперативной информации сотрудники Шевченковского управления полиции при оперативном сопровождении сотрудников Департамента защиты интересов общества и государства Национальной полиции Украины, сотрудников столичного главка и при процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры раскрыли преступную схему мошенников, которые обещали киевлянам выгодно продать их квартиру в Киеве.

Вместо этого мошенники переоформляли недвижимость на собственное имя, а полученные от продажи деньги оставляли себе. Во время так называемой «продажи квартиры» потерпевшим предлагали жить в загородном доме, который находился в одном из поселков на Черкасщине.

Как отметил начальник следственного отделения Шевченковского управления полиции Александр Коломиец, правоохранители взаимодействовали с оперативниками Николаева и Запорожья, чтобы установить место пребывания пострадавших, которые находились в розыске как без вести пропавшие:

«Мы отрабатывали всю имеющуюся информацию, и впоследствии установили, что правонарушители работали в составе преступной группы. Ими оказались уроженцы Николаева и Запорожья 1958, 1969, 1974 и 1994 годов рождения. Фигуранты разработали преступную схему, с помощью которой они отслеживали одиноких людей или пожилых людей и лиц с нарко- и алкозависимостью, выбирая среди них потенциальных жертв. Обязательное требование для злоумышленников — это наличие у пострадавших недвижимости в Киеве. Трех правонарушителей задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Один из них сейчас находится в розыске».

Злоумышленники в течение 2017−2021 годов насильно удерживали потерпевших в частном доме. Мошенники отбирали у них паспорта, пенсионные удостоверения, документы на недвижимость и постоянно применяли физическое и психологическое насилие. Оперативные сотрудники Шевченковского управления полиции столицы установили личности пострадавших. Ими оказались две женщины и три мужчины, 1933, 1989, 1958, 1968 и 1972 годов рождения. Кроме этого, правоохранители установили, что одна из женщин не выдержала издевательств и умерла.

«Нам стало известно, что в течение четырех лет злоумышленникам удалось завладеть четырьмя объектами недвижимости на общую сумму более 5,5 миллионов гривен. Также мы предупредили еще одну попытку мошеннического завладения квартирой, стоимостью более 1 миллиона гривен», — добавил правоохранитель.

По материалам Finance.UA
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