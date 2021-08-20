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Экс-руководителя банка будут судить за растрату 477 млн грн

Экс-руководителя банка будут судить за растрату 477 млн грн

Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении бывшего руководителя одного из коммерческих банков за растрату 476,7 млн грн.

По данным следствия, руководитель банка по предварительному сговору со служебными лицами финучреждения в течение 2014 года растратил 476,7 млн грн средств банка путем кредитования подконтрольных фиктивных субъектов хозяйствования.

Впоследствии часть средств – 174,5 млн грн он легализовал, погасив кредиты других подконтрольных фиктивных предприятий.

Обвинительный акт в отношении экс-руководителя банка по результатам специального досудебного расследования (in absentia) направлен в суд.

Экс-банкира обвиняют в растрате средств учреждения и их легализации по ч. 5 ст. 191 ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса.

При этом название банка не разглашается.

По материалам Финансовый клуб
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