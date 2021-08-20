Пользователи Twitter смогут зарабатывать на своих твитах

Twitter запустил функцию, которая позволяет пользователям взимать с других плату за доступ к твиту, предназначенному только для подписчиков. Finance.ua как портал, который всегда рассказывает о технологиях, узнавал детали нововведения.
Как сообщает CNBC.
Что это за функция. Super Follows («супер подписчики») позволяет пользователям с не менее 10 тыс. подписчиками взимать с других пользователей плату за доступ к контенту, предназначенному только для подписчиков.
Для того чтобы иметь доступ к Super Follows, пользователи соцсети также должны опубликовать не менее 25 твитов за последние 30 дней, находиться в США и быть совершеннолетним (18+).
Если автор соответствует квалификации, то он может подать заявку. Для этого нужно открыть Twitter и провести пальцем по экрану справа, чтобы открыть меню. Внизу меню нажать на «Монетизацию», а после этого на «Super Follows». На экране появится объяснение, как работает Super Follows и сколько вы можете заработать, монетизировав свою учетную запись Twitter.
Пользователи, чьи заявки будут приняты, смогут установить цену подписки как 2,99, 4,99 или 9,99 долларов.
Отмечается, что перед началом работы новой функции на аккаунте администрация Twitter проведет небольшой опрос из нескольких вопросов, среди которых «Под какую категорию деятельности (игры, комедия и т. п) будет подпадать Ваш контент на платформе?» и «Как Вы планируете использовать Super Follows?».
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