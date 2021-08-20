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Минфин назвал сумму государственных заимствований с начала года

Минфин назвал сумму государственных заимствований с начала года

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-август 2021 года составили 302,1 млрд грн или 72,4% от запланированных на этот период.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

От размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 240,1 млрд грн, в том числе в иностранной валюте 63,5 млрд грн ($ 1,8 млрд и € 418,1 млн евро).

Кроме этого, был осуществлен выпуск ОВГЗ в объеме 1,8 млрд грн с последующим приобретением в государственную собственность в обмен на такие облигации акций ЧАО «Экспортно-кредитное агентство» (постановление Кабинета Министров Украины от 29 марта 2021 г. № 268 «Об увеличении уставного капитала частного акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство»).

Из внешних источников привлечено 60,2 млрд грн, в частности:

  • 48,2 млрд грн ($ 1,75 млрд) путем размещения 8-летних ОЗДП под 6,876% годовых и их доразмещения с доходностью 6,30%;
  • 0,4 млрд грн ($ 15,0 млн) получение средств займа МБРР в рамках проекта «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины»;
  • 1,5 млрд грн ($ 55,0 млн) получение средств займа МБРР в рамках проекта «Второе дополнительное финансирование, направленное на преодоление последствий пандемии СOVID-19»;
  • 0,1 млрд грн ($ 5,0 млн) получение средств займа МБРР в рамках проекта «Дополнительное финансирование для проекта «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины»;
  • 0,3 млрд грн ($ 12,4 млн) получение средств от МБРР в рамках программы «Дополнительное финансирование проекта «Улучшение здравоохранения на службе у людей»»;
  • 9,6 млрд грн ($ 350 млн) поступления средств займа МБРР для системного проекта «Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления».

При этом платежи по погашению государственного долга за январь-август 2021 года составили 283 млрд грн (99,5% от плана), платежи по обслуживанию — 87,1 млрд грн (91,2% от плана).

По материалам Finance.UA
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