Минфин назвал сумму государственных заимствований с начала года

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-август 2021 года составили 302,1 млрд грн или 72,4% от запланированных на этот период.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
От размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 240,1 млрд грн, в том числе в иностранной валюте 63,5 млрд грн ($ 1,8 млрд и € 418,1 млн евро).
Кроме этого, был осуществлен выпуск ОВГЗ в объеме 1,8 млрд грн с последующим приобретением в государственную собственность в обмен на такие облигации акций ЧАО «Экспортно-кредитное агентство» (постановление Кабинета Министров Украины от 29 марта 2021 г. № 268 «Об увеличении уставного капитала частного акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство»).
Из внешних источников привлечено 60,2 млрд грн, в частности:
При этом платежи по погашению государственного долга за январь-август 2021 года составили 283 млрд грн (99,5% от плана), платежи по обслуживанию — 87,1 млрд грн (91,2% от плана).
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