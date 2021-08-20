В Японии создадут судно нового поколения для транспортировки энергии из морских ветряных турбин

Японская компания PowerX обнародовала планы по строительству до 2025 года автоматизированного судна Power ARK 100 для хранения и транспортировки энергии от морских ветряных электростанций на берег.

Об этом пишет Splash.

В компании заявили, что создадут судно с массивной аккумуляторной батареей, которая будет устойчивой к стихийным бедствиям, потребует меньше затрат на разработку, а ее воздействие на окружающую среду по сравнению с подводными силовыми кабелями будет минимальным.

Модель представляет собой тримаран, на палубе которого размещаются контейнеры с аккумуляторными батареями. В каждом сможет храниться 2 МВт/ч энергии.

Грузоподъемность судна позволит разместить на его борту 100 контейнеров с общей зарядной мощностью 200 МВт/час. Столько потребляют за день 22 000 домохозяйств.

Power ARK 100 сможет преодолевать расстояние до 300 км на электротяге или 1000-3000 км при ее комбинировании с биодизелем. Предполагается, что этого хватит для выполнения рейсов к ветряным электростанциям, установленным в прибрежной зоне Японии. Разработчики уверяют, что судно станет дешевой и экологически чистой альтернативой подводным кабелям.

Также компания PowerX намерена построить завод по производству аккумуляторных батарей для подобного типа судов. К 2028 году он должен выйти на мощность до 5 ГВт/час.