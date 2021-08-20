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Apple Watch получат новый набор функций

Apple Watch получат новый набор функций

Аналитики издания The Wall Street Journal поделились сведениями о перспективных разработках Apple, которые могут появиться в новых смарт-часах компании.

В частности, носимые устройства получат встроенный тонометр, возможность измерения температуры и другие нововведения — правда, не в этом году.

В планах Apple — добавление к функциональности устройства возможности измерения артериального давления без использования специальной манжеты. Над этой технологией американская компания работает уже как минимум пять лет — первые патенты, описывающие портативный тонометр, датируются 2016 годом. По мнению инсайдеров, Apple уже готова к реализации подобного решения в своих смарт-часах.

Кроме того, носимый аксессуар может получить ещё несколько новых функций. В их числе — датчик температуры тела, а также возможность более детального анализа уровня кислорода в крови для диагностики такого расстройства, как апноэ, при котором человек испытывает проблемы с дыханием во время сна.

Одной из перспективных функций, появления которой придётся ждать дольше всего, станет возможность отслеживания уровня глюкозы в крови при помощи неинвазивного мониторинга. Отмечается, что Apple продолжает прорабатывать эту технологию, но до стадии её внедрения в коммерческие устройства компания пока не дошла.

Что касается Apple Watch Series 7, то гаджет, если верить информаторам, получит новый дизайн и увеличенный размер дисплея. Функциональность смарт-часов, готовящихся к анонсу, останется на уровне прошлогодней модели, и ждать появления новых датчиков в 2021-м не стоит.

По материалам 4PDA
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