По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (35,740 млн грн и 40,473 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (47 и 28), максимальный курс продажи доллара 27,15 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,01-27,02 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 75 активных заявок по доллару на сумму 76,213 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
27,0500 – 200 000
27,0500 – 57 775
27,0400 – 150 000
27,0400 – 111 111
27,0300 – 5 000
27,0300 – 33 333
27,0300 – 80 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
27,0100 – 37 777
27,0200 – 20 000
27,0200 – 30 000
27,0300 – 45 000
27,0300 – 10 000
27,0300 – 50 000
27,0300 – 49 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,0587 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,0171 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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