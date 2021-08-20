День рождения гривны: 5 фактов о нацвалюте, о которых вы могли не знать

Сегодня, 2 сентября, украинская национальная валюта – гривна – празднует свое 25-летие. Так, с этого дня еще в 1996 году началась денежная реформа, которая имела целью ввести в оборот гривну и сделать ее единственным законным средством платежа на территории страны.

Мы, как портал, знающий все о деньгах, решили собрать для вас самые интересные факты о нацваюте Украины.

Украшение или валюта?

Каждый украинец еще в школе слышал историю о происхождении слова «гривна» от старославянского «гривна» – украшение из золота или серебра в виде обруча, которое наши предки носили на шее (то есть — на «загривке»). В исторические времена до Киевской Руси такое украшение свидетельствовало о высоком общественном статусе лица, носившего его.

Однако первое упоминание «гривны» в значении денежной единицы встречается в «Повести временных лет»: в VIII-IX вв. при торгах или уплате дани гривна использовалась как мера веса (серебряная гривна – весовая) и счета (гривна кун – счетная). Например, в гривне взвешивали серебро в слитках и обломках.

Впоследствии, с середины XI века, слитки серебра стандартной формы и веса стали монетами с названием… «гривна». В те времена первые монетные гривны возникли на Киевщине: они имели ромбовидную форму и весили примерно 164 грамма. Кстати, именно эта ромбовидная форма слитка сейчас является логотипом Национального банка Украины.

«Второе пришествие» гривны

Еще в 1917-1921 годах для развития суверенного Украинского государства важно было вводить национальную валюту и создавать независимую банковскую систему. Поэтому уже 1 марта 1918 года в Житомире Малая Рада под председательством Михаила Грушевского приняла Закон «о денежной единице, чеканке (битье) монеты и печати кредитных государственных билетов», которым ввела собственную валюту, получившую название «гривна».

Такая привычная для нас, но совершенно новая в те времена денежная единица – гривна делилась на 100 шагов и равнялась 1/2 рубля. Тогда были введены банкноты номиналом 2, 10, 100, 500 гривен.

“Вторым пришествием” гривны стала выдающаяся дата – 2 сентября 1996 года. Тогда НБУ прекратил эмиссию украинских рублей, которые можно было обменять на новые гривны по курсу 100 тыс. рублей за 1 гривну.

История символа

О создании графического символа для новой денежной единицы начали говорить в 2001 году, а уже через два года НБУ организовал открытый конкурс украинской национальной денежной единицы. В нем могли участвовать все желающие: для этого было достаточно подать эскизы графического знака и его письменное обоснование. Среди двенадцати предложенных вариантов было решено остановиться на двух. Альтернативой официально утвержденного знака, который мы используем сейчас, стал графический знак с заглавной латинской буквой «U» (Ukraine), которую пересекали две вертикальные линии.

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Уже 1 марта 2004 года Национальный банк Украины утвердил графический знак для обозначения украинской валюты – ₴. Символ состоит из двух элементов:

первый элемент базируется на рукописном варианте изображения украинской строчной буквы «г», как первой буквы в названии «гривна»;

второй элемент – две горизонтальные параллельные линии (=), которые «воплощают идею стабильности денежной единицы, высокий потенциал и рост национальной экономики Украины» (хотя гривну трудно назвать стабильной). Такая идея в свое время стала традицией и использовалась при создании многих знаков валют, в частности, японской иены «¥» или евро «€»).

Кстати, пользователи операционной системы Microsoft Windows могут использовать встроенную поддержку ввода знака гривны «₴» с клавиатуры в украинской раскладке клавиш: ее следует набирать, удерживая «Shift» — нажать «‘» (слева от клавиши «1», вверху от «Tab»).

Техническая сторона банкнот

Украинская валюта в настоящее время изготавливается в два этапа:

первый – изготовление бумаги для банкнот на специальном предприятии, расположенном в г. Малин Житомирской области;

второй – печать денег в Монетном дворе Национального банка Украины.

Жизненный цикл каждой украинской купюры начинается на Фабрике банкнотной бумаги, где производят листы для печати денег.

Кстати, достаточно долго для изготовления бумаги, на которой печатается украинская валюта, использовали узбекский или турецкий хлопок. Тюки с хлопком разрыхляли, очищали щелочными растворами и отбеливали перекисью водорода. Затем бумагу сушили, красили, наносили защитные ленты, выжимали водяные знаки и скручивали эти заготовки денег в большие свитки. Но с 2016 года для снижения затрат на изготовление банкнот сырье сменили на украинский лен.

На фабрике почти все процессы автоматизированы, однако за процессом работы станка со льном должен постоянно следить человек, чтобы не допустить брака. К слову, из-за того, что некоторые станки создают шум, превышающий 80 децибел, сотрудники фабрики получают компенсацию или надбавку за вредность работы.

После изготовления листов их взвешивают, упаковывают и перевозят на Банкнотно-монетный двор НБУ в Киеве – именно там на банкноты наносятся изображения и гривна приобретает привычный для нас внешний вид.

Как говорят в Нацбанке, жизнь бумажных купюр непродолжительна. Например, мелкие купюры номиналом в 1, 2 и 5 гривен находятся в обращении от полугода до 8 месяцев. Затем чаще всего банкноты теряют свой вид и Нацбанку приходится менять их. Купюры номиналом от 10 до 100 гривен обычно “служат” до трех лет, а вот 200 и 500 гривневые “живут” от 5 лет и более.

Пики курсовых колебаний

Итак, гривна начала свой нелегкий валютный путь в 1996 году. В то время наша валюта была достаточно прочной, а обменный курс составлял 1,74 гривны за доллар. Однако на пути нацвалюты Украины было несколько лет, когда она пережила серьезные девальвации.

Прочность гривны продолжалась почти до экономического кризиса 1998 года: тогда в августе гривна обесценилась почти втрое, а курс стал более чем 5 грн за доллар.

Курс оставался на таком уровне почти 10 лет, после чего пошел на снижение. Так, в июне 2008 из-за наступления глобального финансового кризиса официальный курс был 4,85 грн за доллар, а в начале октября достиг 5,15-5,30 грн.

На уровне 8 гривен за доллар курс продержался до зимы 2014 года, а с января по август 2014 года гривна обесценилась по отношению к доллару США на 73,85%.

В феврале 2015 года Национальный банк решил идти ва-банк и отказался от политики фиксированного курса, которая действовала еще от введения гривны. Так было принято решение перейти к формированию плавающего курса, который определяется на межбанковском валютном рынке.

И уже 26 февраля 2015 года курс гривны достиг исторического минимума – более 30 грн за доллар.

Вот такие интересные истории из жизни родной, украинской нацвалюты. Расскажите, какая у вас любимая банкнота среди гривны? Опрос уже ждет вас в телеграме Finance.ua,