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В каких случаях могут забрать жилье за долги

В каких случаях могут забрать жилье за долги

Из-за задолженности по уплате коммунальных услуг у вас могут забрать квартиру, но требуется соответствующее решение суда. Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, решил рассказать, что делать, чтобы квартиру не забрали.

При наличии у вас долга по ЖКХ, исполнительная служба может появиться на пороге, если уже есть решение суда, а вы не обратились за реструктуризацией долга, не решили вопрос в досудебном порядке, и вас расценили как злостного неплательщика.

Банк за долги заемщика также может изъять квартиру – если имеет соответствующее судебное решение. Это может произойти, если квартира залоговая – то есть, если заемщик взял кредит под залог жилья. Но банк за долги (более 120 тыс. грн) может забрать квартиру, которая не находится в залоге.

У должника могут забрать жилье при таких условиях:

  • при наличии судебного решения, вступившего в законную силу;
  • если сумма, подлежащая взысканию по исполнительному производству, превышает 120 тыс. грн – 20 минимальных зарплат;
  • исполнитель убедился, что на счете должника отсутствуют средства для принудительного исполнения решения суда.

Только после этого исполнитель осуществляет поиск недвижимого имущества должника и выставляет его на публичные торги для реализации.

Как объясняют юристы, конфискация жилья производится лишь в последнюю очередь исполнительного производства. То есть, если невозможно взыскать сумму долга за счет заработной платы и денежных средств, имеющихся на банковских счетах должника, ценных бумаг, автотранспортных средств и другой имеющейся у должника техники, недвижимого имущества прежде всего из нежилого фонда, и земельных участков.

Что делать, чтобы квартиру не отобрали:

  • периодически вносить части оплаты долга – даже незначительные суммы, – что позволит на определенный промежуток времени приостановить отчуждение;
  • реструктурировать долг, с целью увеличения срока выплат во времени. Однако в таком случае реструктуризация должна быть согласована с взыскателем и, чаще всего, повторное нарушение сроков проведения оплат обусловлено моментальным отчуждением конкретно определенного имущества;
  • рефинансировать долг за счет получения нового кредита. Однако, рефинансировать банковское учреждение разрешит лишь в том случае, если сумма долга незначительна, а заемщик не имеет низкий кредитный рейтинг – не значится в «черном списке».

Справка Finance.ua:

  • ранее Finance.ua также писал об ответственности потребителя за неуплату потребленных жилищно-коммунальных услуг.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как экономить на оплате коммунальных услуг.

По материалам Finance.UA
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