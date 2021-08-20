В каких случаях могут забрать жилье за долги

Из-за задолженности по уплате коммунальных услуг у вас могут забрать квартиру, но требуется соответствующее решение суда. Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, решил рассказать, что делать, чтобы квартиру не забрали.
При наличии у вас долга по ЖКХ, исполнительная служба может появиться на пороге, если уже есть решение суда, а вы не обратились за реструктуризацией долга, не решили вопрос в досудебном порядке, и вас расценили как злостного неплательщика.
Банк за долги заемщика также может изъять квартиру – если имеет соответствующее судебное решение. Это может произойти, если квартира залоговая – то есть, если заемщик взял кредит под залог жилья. Но банк за долги (более 120 тыс. грн) может забрать квартиру, которая не находится в залоге.
У должника могут забрать жилье при таких условиях:
Только после этого исполнитель осуществляет поиск недвижимого имущества должника и выставляет его на публичные торги для реализации.
Как объясняют юристы, конфискация жилья производится лишь в последнюю очередь исполнительного производства. То есть, если невозможно взыскать сумму долга за счет заработной платы и денежных средств, имеющихся на банковских счетах должника, ценных бумаг, автотранспортных средств и другой имеющейся у должника техники, недвижимого имущества прежде всего из нежилого фонда, и земельных участков.
Что делать, чтобы квартиру не отобрали:
Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как экономить на оплате коммунальных услуг.
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