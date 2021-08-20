Гетманцев опроверг вероятность подорожания жилья на 40% из-за новых налогов

Правительственный законопроект № 5600 об изменениях в Налоговый кодекс вводит механизмы, которые не позволят строительным компаниям уклоняться от уплаты НДС, что они сейчас и делают. Новых налогов для них проект не предусматривает.

Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев в интервью изданию «Гордон».

По его словам, заявления отдельных застройщиков о подорожании квартир на 30−40% – необоснованные. Гетманцев посоветовал им «отремонтировать калькулятор или умерить аппетиты в ценообразовании». Поскольку максимальное подорожание, которое может произойти вследствие обязательной уплаты НДС, — 6−7%.

«Минфин не предлагает ввести НДС на продажу квартир, его уже сейчас должны платить застройщики. Минфин предлагает ввести механизм, который не дает им от НДС уклоняться. А заявления о том, что цены на квартиры вырастут…, поскольку строителей заставят платить то, что они и так должны, — это явка с повинной», — заявил народный депутат.

Он напомнил, что строительные компании должны оплачивать 20% НДС, однако многие этого не делают, поскольку действующее законодательство это им позволяет.

Также Гетманцев добавил, что за первое полугодие цены на новые квартиры выросли на 14% без всяких законодательных нововведений.

Ранее сообщалось, что «ресурсный» законопроект вводит дополнительные налоги на сделки с недвижимостью. В случае его принятия с продавца жилья удержат почти 20% налога. Позже Минрегион анонсировал правки в эту часть законопроекта. При этом Минфин считает, что нормы проекта не окажут значительного влияния на стоимость нового жилья.

Справка Finance.ua:

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