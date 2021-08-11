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В Украине планируют изменить нормы строительства жилья

В Украине планируют изменить нормы строительства жилья

Министерство развития общин и территорий Украины предложило к обсуждению изменения в ГСН о жилых домах.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«ПАО „Украинский зональный научно-исследовательский и проектный институт по гражданскому строительству“ проведет общественное обсуждение второй редакции проекта изменения № 1 ГСН В.2.2−15:2019 „Жилые дома. Основные положения“», — сказано в сообщении.

Что предлагают:

  • введение требований, согласно которым должны быть обеспечены условия для жизнедеятельности маломобильных групп населения — обеспечена доступность участка, здания и квартир, а размещение квартир допускается в уровне первого этажа с возможностью устройства отдельного входа через тамбур;
  • устройство в многоквартирных жилых домах (повышенной этажности) помещений дежурного персонала, куда должны выводиться сигналы от систем автоматики и диспетчеризации этих домов;
  • устройство в жилых зданиях сооружений двойного назначения с защитными свойствами убежищ, отнесенных к различным группам важности по гражданской защите;
  • обновление требований по энергоэффективности и энергосбережению.

Справка Finance.ua:

  • при увеличении налогообложения продажи третьей и более квартир в течение года застройщики будут платить налоги за счет собственной сверхприбыли, считает министр экономики Алексей Любченко;
  • несмотря на пандемию, недвижимость в Украине подорожала на 15%, стройплощадки Киева — на 33%.

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По материалам Finance.UA
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