В Украине планируют изменить нормы строительства жилья

Министерство развития общин и территорий Украины предложило к обсуждению изменения в ГСН о жилых домах.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«ПАО „Украинский зональный научно-исследовательский и проектный институт по гражданскому строительству“ проведет общественное обсуждение второй редакции проекта изменения № 1 ГСН В.2.2−15:2019 „Жилые дома. Основные положения“», — сказано в сообщении.

Что предлагают:

введение требований, согласно которым должны быть обеспечены условия для жизнедеятельности маломобильных групп населения — обеспечена доступность участка, здания и квартир, а размещение квартир допускается в уровне первого этажа с возможностью устройства отдельного входа через тамбур;

устройство в многоквартирных жилых домах (повышенной этажности) помещений дежурного персонала, куда должны выводиться сигналы от систем автоматики и диспетчеризации этих домов;

устройство в жилых зданиях сооружений двойного назначения с защитными свойствами убежищ, отнесенных к различным группам важности по гражданской защите;

обновление требований по энергоэффективности и энергосбережению.

Справка Finance.ua:

при увеличении налогообложения продажи третьей и более квартир в течение года застройщики будут платить налоги за счет собственной сверхприбыли, считает министр экономики Алексей Любченко;