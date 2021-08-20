Межбанк: колебания котировок продолжатся

События последних дней на валютном рынке не дают расслабиться никому. Даже первый день месяца, который обычно проходит на межбанка достаточно вяло — в этот раз был достаточно богат на события и доллар снова вернулся к уже подзабытым ранее уровням в 27 гривен и даже чуть выше, а евро также вернулся к отметке в 32 гривны. При этом. НБУ выходил на рынок и продавал доллар по 27,03 гривны, чтобы не дать ценникам продавцов пойти выше. Курсовая волатильность явно растет и это заставляет нервничать покупателей. Самые «нервные» спешат закрыть свои отложенные ранее сделки на опасениях дальнейшего роста котировок.

Сегодня межбанк уже войдет в свой обычный деловой ритм после отчетной даты и в четверг наступит момент истины. Либо — продавцы начинают лихорадочно скупать валюту, чем еще больше разгоняют котировки на радость крупным спекулянтам. Либо все же они начинают «бороться» за курс и пользуясь определенным дефицитом гривны на рынке — все же «давят» на аппетиты продавцов и возвращают котировки к уровням ниже психологической отметки в 27 гривен.

По нашим данным, часть крупных продавцов имеет желание заработать на теперешнем росте спроса на валюту и попытается сегодня сыграть на дальнейшее повышение, но если этого не получится — они все равно будут вынуждены «сливать» свои объемы валютной выручки, так как гривна им нужна на текущие хозяйственные траты.

Хватит ли стойкости у покупателей не поддаться на провокации и «отстоять» курс или они все же дрогнут и маховик раскрутки курса в сторону роста только еще больше завертится, покажут уже первые 4 часа сегодняшней сессии. Так что скучать сегодня на валютном рынке опять никто не будет. Ни клиенты, ни банки, ни спекулянты и владельцы обменок, ни сам Нацбанк. Регулятору снова придется держать руку на пульсе событий и оперативно выходить на торги с соответствующей интервенцией при необходимости. Ее ценники и будут «маяком» по курсу доллара на сегодня для всего межбанка.

По нашему прогнозу объем операций на торгах в среду будет находиться в пределах $ 120−150 млн при заключении до 380−510 сделок.

Курсы межбанка 2 сентября будут в пределах: доллар — коридор 26,90−27,15 грн, евро — коридор 31,85−32,20 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 26,75−27,20 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах до 20 коп, а в кассах банков от 20 до 25 коп.

Евро: в банках коридор от 31,50 до 32,20 грн при спреде до 30 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах более узкого коридора от 31,70 до 32,10 грн при спреде до 25 копеек.

Котировки наличного валютного рынка на 10 утра:

Курс доллара в банках: прием 26,80−27,00 грн и продажа 27,07−27,20 грн.

В обменниках финкомпаний: покупка 26,90−27,01 грн и продажа 27,05−27,10 грн.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 27,82 / 27,84

евро — 32,01 / 32,03

Курсы валют на Межбанке

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