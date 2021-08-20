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Корейцы представили европейскую версию кроссовера Kia Sportage (видео)

Корейцы представили европейскую версию кроссовера Kia Sportage (видео)

1 сентября 2021 года подразделение Kia Europe впервые за 28 лет существования модели представило отдельную европейскую версию нового поколения кроссовера Sportage. По заверениям разработчиков новинка разработана с особым вниманием к специфике рынка и потребностям европейских автомобилистов.

Пятое поколение Kia Sportage для Европы, как и ранее представленная глобальная версия, создано на новой платформе бренда. Однако в этой версии использовали более компактные колесную базу, общие габариты и пропорции автомобиля, которые лучше подходят для эксплуатации на дорогах стран Европы. В этом регионе новый Sportage будет предлагаться, в том числе, со спортивным дизайн-пакетом GT-Line, а также впервые с контрастной черной крышей, которая создает дополнительный акцент на спортивном силуэте и подчеркивает новую форму задних стоек кузова.

Характеристики. Габаритная длина европейской версии Sportage составляет 4515 мм, ширина 1865 мм, а высота – 1645 мм (пропорции глобальной версии, соответственно, 4660 х 1865 х 1660 мм).

Несмотря на укороченную колесную базу 2680 мм (глобальная версия – 2755 мм), разработчики обещают тщательно продуманный интерьер с достаточным запасом пространства как в зоне ног, так и в зоне головы.

В итоге на втором ряду сидений запас пространства в области ног составляет 996 мм (глобальная версия – 1050 мм), а в области головы – 998 мм (1000 мм). Емкость багажника – 591 л, что лишь на 46 л меньше, чем у «глобальной» модели, и не уступает типичным европейским кроссоверам этого сегмента. Дополнительное удобство обеспечивает возможность сложить спинку заднего сиденья в пропорции 40:20:40. При полностью сложенном заднем сиденье объем багажного отсека увеличивается до 1780 л.

Sportage PHEV с силовой установкой по схеме гибрида с возможностью подзарядки от внешнего источника (PHEV, plug-in hybrid) оснащается бензиновым двигателем с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива 1,6 T-GDI. Этот 180-сильный двигатель работает в паре с тяговым электромотором мощностью 66,9 кВт с постоянным магнитом. В состав силовой установки входит батарея литий-ионных полимерных аккумуляторов, с запасом энергии 13,8 кВтч. Комбинированная мощность силовой установки составляет 265 л.с.

По материалам ITC.ua
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