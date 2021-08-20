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США гарантируют санкции против «Северного потока-2» в случае угрозы для Украины

США гарантируют санкции против «Северного потока-2» в случае угрозы для Украины

Во время визита президента Владимира Зеленского в Белый дом президент США Джозеф Байден заявил, что лично гарантирует санкции на российский «Северный поток-2» в случае угрозы для Украины из-за нарушения со стороны РФ или других.

Об этом Зеленский рассказал во время брифинга после встречи в Белом доме.

Он заявил, что Соединенные Штаты гарантируют введение санкций против российского газопровода, построенного в обход Украины:

«Пока мы находимся на той стадии, где президент Байден лично гарантирует, что, если со стороны Российской Федерации — или со стороны других представителей «Северного потока-2» в случае его запуска, — если со стороны этих стран будут затронуты какие-то вещи, которые предусматривают опасную ситуацию через энергетические проблемы для Украины, США гарантируют введение санкций против «Северного потока-2».

Зеленский положительно оценил такой результат переговоров, однако отметил, что нужно этот вопрос «и в дальнейшем проговаривать».

По словам президента, Украина имеет 100% поддержки среди украинского кокуса в Конгрессе США, в который входит более 50 конгрессменов.

Конгресс состоит из двух палат: Представителей, в которую входят 435 избранников, и Сената, состоящего из 100 конгрессменов.

По материалам Економічна Правда
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