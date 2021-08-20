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Правительство выделило 100 млн грн для проекта метро на Троещину

Правительство выделило 100 млн грн для проекта метро на Троещину

Кабинет министров Украины во время заседания выделил 100 млн грн на корректировку проекта метро на Троещину.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram-канале.

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По его словам, в ходе заседания Кабинет Министров Украины выделил 50 млн грн на корректировку проекта Левобережной линии метрополитена Троещина – Осокорки.

Такая же сумма – 50 млн грн – пойдет на корректировку проекта участка Подольско-Выгуровской линии метрополитена от станции “Вокзальная” до ст. “Радужная”.

Напомним, ранее сообщалось, что на Русановских садах начали строить тоннели метро, которые станут частью ветки метро на Троещину.

В частности, тоннели будут скрыты под насыпью, также уже начали делать нижнюю половину гидроизоляции и сборку арматурного каркаса левого тоннеля, по которому будут ходить поезда с Троещины в центр, на этом участке тоннели будут монолитными.

Как заявил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, Киев планирует построить 18 станций метро за пять лет между центральным железнодорожным вокзалом и Троещиной.

По материалам УНН
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