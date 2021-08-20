«Укроборонпром» подписал три соглашения с оборонными компаниями США на $2,5 млрд

Генеральный директор государственного концерна “Укроборонпром” Юрий Гусев, пребывая в США в составе делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским, подписал три соглашения о сотрудничестве на общую сумму 2,5 млрд долларов с ведущими американскими оборонными компаниями.
Как говорится в сообщении концерна, были проведены переговоры с руководством Lockheed Martin Corporation, в частности с ее вице-президентом Раймондом Пизелли.
Результатом стало решение о разработке совместных проектов и программ, организации исследований и разработок. Также стороны договорились о взаимодействии в сфере комплаенс, что важно для соблюдения высокого уровня прозрачности в дальнейшем сотрудничестве. Однако о заключении именно соглашения с Lockheed Martin не сообщается.
“Укроборонпром” также намерен сотрудничать с компанией Harris Global Communications Inc., входящей в группу компаний L3Harris Technologies, являющейся одним из мировых лидеров оборонных технологий.
Подписанное с ней соглашение предусматривает реализацию совместных проектов, в частности по поставкам продукции в Украину, включая дальнейшую ее интеграцию в воздушные, наземные и морские системы.
Кроме того, подписано соглашение с Global Ordnance — компанией-поставщиком оборонной продукции в разных странах мира.
Переговоры с президентом международной компании Day & Zimmermann Lone Star LLC также завершились подписанием соглашения. Оно касается разработки проектов по модернизации и созданию новых производственных мощностей с привлечением иностранного капитала для предприятий Укроборонпрома.
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